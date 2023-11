UCS celebra fim de 2023 com grande festa para corretores de seguros e parceiros

A UCS – União dos Corretores de Seguros – reuniu em seu último encontro presencial de 2023 cerca de 300 pessoas, entre associados e lideranças do setor, em especial aqueles que estiveram com a entidade ao longo do ano, participando dos eventos mensais. A festa de confraternização aconteceu na noite da última sexta-feira, 24 de novembro, no Buffet Riveira, na Mooca, na capital paulistana, em clima natalino.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, realizou a abertura do evento, agradecendo todos os associados e parceiros, e destacando o papel da entidade em, literalmente, unir os corretores de seguros para a troca de conhecimento e em lutas da categoria. “Agradeço a presença de todos vocês, corretores, corretoras de seguros, seguradoras e assessorias parceiras, convidados, e ao Sincor-SP, na pessoa de nosso associado e presidente Boris Ber, na qual saúdo a todos presentes que caminharam juntos conosco nesta jornada de 2023, com o mesmo objetivo de oferecer, cada vez mais, segurança, estabilidade e progresso às famílias e empresas brasileiras”, disse.

Ele lembrou um pensamento de Winston Churchill que o acompanha durante sua trajetória de 47 anos no setor, e que leva estampado abaixo de sua assinatura comercial: “ Se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, no fronte de cada homem, tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis”, parafraseou.

O dirigente ressaltou as conquistas do setor e da entidade em 2023. “Estamos aqui recebendo as pessoas que amamos, e planejamos para vocês um momento especial de alegria, confraternização e diversão. Desejamos a todos um Natal abençoado, com muita paz, e um Ano Novo cheio de prosperidade. Tenho certeza que o ano de 2024 será de muitas conquistas para todos nós. Continuaremos juntos”.

As empresas que apoiaram a UCS ao longo de 2023 foram homenageadas e seus representantes receberam garrafas de vinho como um gesto de retribuição:

Allianz Seguros, Bradesco Seguros, Brazil Health, HDI Seguros, Humana Assessoria de Seguros, Ituran, Liberty Seguros, Mapfre Seguros, Moshe Soluções Integradas, Porto Seguros, Risk & Almeida Assessoria de Seguros, Saúde Mais, Selletiva, Sincor-SP, Tokio Marine Seguradora, e Univida Seguros de Pessoas. Algumas destas empresas sortearam brindes aos associados. A festa se estendeu durante a noite toda com jantar e animação na pista de dança.