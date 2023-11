Akad entra no bilionário mercado de seguros automotivos com produto inédito no Brasil

Seguradora digital lança cobertura vinculada à CNH do condutor, protegendo segurado em casos de danos corporais e materiais causados a terceiros, independentemente do veículo que esteja conduzindo – A Akad Seguros, seguradora digital investida pela GP Investimentos, anuncia sua estreia no ramo de seguros automotivos, com o lançamento de uma cobertura inédita no Brasil. Como parte de uma estratégia de negócio que busca capturar uma fatia do bilionário segmento de Responsabilidade Civil, a empresa passa a oferecer uma cobertura vinculada à habilitação do condutor, e não ao veículo, como é habitual no País. Trata-se de um modelo já consolidado em países europeus e que, pelo custo mais baixo e pela maior adaptabilidade às necessidades dos segurados, pode levar a Akad a escalar a sua participação de mercado nos próximos anos.

De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o órgão regulador do setor no Brasil, os chamados seguros de RCF-V (responsabilidade civil facultativa – veículos) alcançaram um volume de prêmios — que correspondem às receitas das seguradoras — de R$ 10,73 bilhões no ano passado, um aumento de 36,3% na comparação com 2021. O novo produto da Akad se enquadra nessa categoria de seguros, para a qual a empresa vê grande potencial de crescimento. Considerando toda a indústria de seguros automotivos, os prêmios totalizaram R$ 51 bilhões em 2022, alta de 32,8% sobre o ano anterior.

O segmento de seguros automotivos no País, hoje concentrado na oferta de coberturas para os veículos, é dominado por conglomerados financeiros — ou seja, é um ambiente de competição acirrada entre grandes players. Com base nessa constatação, a Akad resolveu acessar um outro caminho para conquistar mercado e ampliar suas operações: criar um produto inovador em um nicho da indústria de seguros, que é o de RCF-V. Assim, a Akad vai oferecer proteção ao condutor e não ao veículo, como ocorre no tradicional “seguro de casco”.

“Nosso novo produto oferece proteção ao motorista, independentemente do veículo que esteja conduzindo. Em caso de sinistro, o seguro cobre danos corporais, materiais e morais causados pelo segurado a terceiros. Dessa forma, ele pode dirigir qualquer veículo contando com a proteção para eventuais prejuízos a outras pessoas”, detalha Ivor Moreno, Head de Transportes da Akad.

Nesse modelo, o novo seguro da Akad tende a ter um custo mais acessível (já que danos ao veículo do condutor não estão cobertos) e pode ser uma opção sob medida para motoristas de aplicativo, pessoas que alugam veículos de forma avulsa ou por assinatura — em linha com a tendência de cada vez mais consumidores optarem por não ter carro próprio. Outros públicos potenciais são os de colecionadores de carros antigos e de proprietários que circulam em áreas de risco, que não são atendidos pelos seguros tradicionais. A cobertura para danos corporais e materiais é de até R$ 250 mil.

Com a inédita cobertura vinculada à CNH, a Akad reforça seu compromisso com a entrega de inovações, tanto em termos tecnológicos — é uma seguradora digital, que utiliza de ferramentas de inteligência artificial para tornar mais assertivo o trabalho dos corretores, por exemplo — quanto em termos de produto. “Estamos sempre atentos às mudanças econômicas e sociais, desenhando produtos que facilitem a vida dos nossos clientes e parceiros”, ressalta Moreno.

A inspiração para a criação do produto veio da Europa, onde a cultura preza mais o aspecto coletivo do que o individual. Nesse conceito, faz muito mais sentido os motoristas terem o seguro para proteger quem eventualmente prejudiquem num acidente do que para garantir proteção para o próprio veículo. É uma cultura que a Akad considera que pode ser replicada com sucesso no mercado nacional. Na Alemanha e na Inglaterra, inclusive, o seguro vinculado à habilitação do condutor é obrigatório.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

Ivor Moreno, Head de Transportes da Akad