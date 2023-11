TEx é finalista no Prêmio CNseg de Inovação 2023

A TEx, empresa de tecnologia que vem revolucionando o Mercado Segurador com soluções inovadoras, está entre as finalistas da 12ª edição do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização na categoria Processos e Tecnologias. A entrega do prêmio está marcada para a próxima quinta-feira (30), no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. Emir Zanatto, CEO da TEx, nos contou que estar entre os finalistas de uma das premiações mais importantes do setor de seguros só comprova o propósito da TEx em potencializar os negócios e democratizar o mercado. “Para nós (estar entre os finalistas) é um grande marco e reconhecimento do nosso comprometimento com a inovação e tecnologia, que só contribuem para o desenvolvimento e crescimento do nosso setor”, ressalta o executivo.

Concorrendo com o TEx Mercado, solução de inteligência de dados para o mercado de seguros de automóveis, a TEx se destacou entre os mais de 200 projetos apresentados nas fases preliminares. E está na disputa final ao lado de quatro seguradoras. “Somos a única empresa de tecnologia concorrendo nesta categoria, o que é motivo de muito orgulho, estamos ao lado de gigantes! Também é importante ressaltar o empenho de todo nosso time, que desenvolveu uma solução que oferece insights estratégicos, capacitação profissional e apoio para estratégias de marketing de maneira fácil, rápida e intuitiva para profissionais do mercado”.

Promovida pela CNseg, a premiação é o principal reconhecimento das ações do setor em transformação digital e da agenda ambiental, social e de governança (ASG), e tem o objetivo de reconhecer as iniciativas dos profissionais da área de seguros, que apresentem relevantes impactos para suas empresas, seus acionistas, para o setor e à sociedade.

Serviço – Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Complementar Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização.

Data: 30 de novembro de 2023

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ