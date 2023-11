Sindirepa-SP apoia pós-graduação em veículos elétricos e híbridos

“Curso do Senai-SP tem o objetivo de atualizar profissionais da reparação em eletromobilidade e tecnologia desses veículos” – O Sindirepa (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo) atua na busca de soluções e iniciativas para promover a capacitação dos profissionais que atuam na reparação automotiva. Com a crescente busca por soluções de mobilidade mais sustentáveis e o aumento da frota de elétricos e híbridos, tem se criado a demanda por especialista na manutenção desses veículos.

Diante desse cenário, a Faculdade SENAI-SP Campus Conde José Vicente de Azevedo desenvolveu um programa de pós-graduação para formar especialistas que possuam uma visão atualizada dos conceitos gerais da eletromobilidade e das tecnologias disponíveis no segmento de veículos elétricos e híbridos.

O curso presencial, que conta com o apoio do Sindirepa-SP, tem duração de 18 meses, e é composto pelos seguintes módulos curriculares: Eletromobilidade; Segurança em Eletrificação Veicular; Infraestrutura de Recarga para Eletromobilidade; Metodologia do Trabalho Científico; Eletricidade e Eletrônica de Potência em Veículos Elétricos e Híbridos; Baterias e Gerenciamento de Energia em Veículos Elétricos e Híbridos; Motores Elétricos e Sistemas de Controle em Veículos Elétricos e Híbridos; Diagnósticos em Sistemas de Propulsão de Veículos Elétricos e Híbridos e Projeto Integrador.

A inscrição é feita por meio de análise do currículo a ser enviado no: posgraduacao113@sp.senai.br

A próxima turma terá início em fevereiro de 2024 com aulas às sextas-feiras, das 19h às 22h, e sábados, das 9h15 às 12h15. Para mais informações: (11) 2066-1988 R: 206 ou acesse: https://automobilistica.sp.senai.br/