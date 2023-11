Starken Insurance recebe investimento da Questum

A Starken Insurance – 1º marketplace de seguros corporativos do Brasil – acaba de receber um aporte da Questum, assessoria especializada em M&A e investimentos para startups. Apesar do valor não ter sido divulgado, a quantia será aplicada em três setores essenciais para o desenvolvimento da empresa: tecnologia, aumento da base de corretores e novos produtos. Na área de tecnologia, o plano é ampliar as ferramentas à disposição dos corretores, implementando novas funcionalidades do backoffice digital, como áreas de sinistro, endosso, faturamento, gestão de inadimplência, renovação e entre outros serviços.

Já a meta para o aumento na base de usuários da plataforma planeja chegar em 2024 com 200 corretores ativos em todas as regiões do país. Para atender a essa demanda, a Starken também deverá triplicar de tamanho, podendo chegar a 30 colaboradores, em menos de três anos de atuação no mercado.

“Somos uma das poucas insurtechs que receberam investimento nos últimos anos e isso se deve ao nosso plano de negócios. Já para 2024, queremos aumentar em cinco vezes o volume de prêmio emitido atualmente”, afirmou Bruno Barazzutti, CEO da Starken Insurance.

“Nossa meta é empoderar o corretor no seu dia a dia, automatizando a parte comercial e operacional, permitindo que ele tenha mais tempo para atender seus clientes e comercializar seus produtos”, completou.

“Uma das principais características que analisamos ao realizar um investimento são as pessoas à frente do negócio, visto que este fator é crucial para o pleno desenvolvimento da empresa nesta fase como startup. O Bruno neste sentido mostrou-se um empreendedor capaz de construir um time forte, com competências técnicas e interpessoais complementares, em um mercado do qual possui experiência devido aos anos atuando no setor”, afirma Rafael Assunção, fundador e managing partner da Questum.

Sobre a Starken Insurance

A Starken Insurance é o 1º marketplace de seguros corporativos do Brasil que conecta corretoras e seguradoras em quatro linhas de negócio: Transporte, Frota, Empresarial e RD Equipamentos. Com a missão de unir tecnologia com camadas de serviços para a corretora focar na relação comercial e alavancar as suas vendas, conta com uma plataforma tecnológica para solicitar e acompanhar as cotações; e o suporte de especialistas para tirar dúvidas e/ou auxiliar durante uma negociação possibilitando uma maior agilidade nos processos comerciais e operacionais.

Sobre a Questum Investimentos

A Questum é a primeira assessoria especializada em M&A para startups no país e também realiza investimentos do Pré-Seed ao Series A, atuando a nível estratégico com mentoria e acompanhamento das investidas, visando ajudá-las a escalar e se consolidar no mercado. Os investimentos são focados em startups que operem com modelos de negócios B2B com ticket médio alto, em áreas como software como serviço (SaaS), serviços sustentados por tecnologia (tech enabled services), inteligência artificial e blockchain.

Rafael Assunção, da Questum; e Marcio dos Santos, CEO da Tiflux; ao lado de Bruno Barazzutti, da Starken