MAPFRE lança novo programa de cuidado feminino

Proposta da plataforma ‘Ela’ é ser um ecossistema de apoio à saúde da mulher em todas as fases da vida. Trilha de conteúdo é personalizada para cinco diferentes perfis de mulheres – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, lança um novo programa de cuidado integrado feminino, o Ela. A plataforma é uma assistência adicional para quem contratar o seguro ‘MAPFRE Vida Você Multiflex’ da companhia. O Programa atende tanto às mulheres, quanto aos homens, que ao contratarem o seguro de vida, podem estender a proteção e indicar uma mulher para ter acesso aos novos benefícios.

Desenvolvido para dar suporte a todas as fases de vida da mulher, o Ela é um ecossistema completo de apoio à saúde feminina, oferecendo um conjunto de serviços abrangentes que combinam atendimento humanizado e conteúdo informativo para as necessidades das mulheres. Por meio da nova plataforma, as seguradas passam a contar com consultas por vídeo agendadas com enfermeiras especialistas em saúde da mulher e pronto atendimento on-line, 24 horas por dia. A trilha de conteúdo é disponibilizada em diversos formatos, que incluem e-books, vídeos e podcasts.

“Um seguro de vida é muito mais do que uma indenização para ser usada em caso de morte ou incapacidade. Na MAPFRE, estamos constantemente aprimorando nosso portfólio com assistências e benefícios que podem ser aproveitadas durante a vida, e o lançamento do ‘Ela’ é mais um exemplo disso. O programa representa uma plataforma completa de gestão da saúde das mulheres, refletindo o compromisso da MAPFRE com o bem-estar desse público. Queremos ser parceiros em todas as fases da vida das mulheres e para isso, compreendemos que prevenção e autocuidado, são temas que merecem atenção o ano inteiro”, afirma a diretora de Vida e Previdência da MAPFRE, Hilca Vaz.

Desenvolvido em parceria com a healthtech TEM Saúde, o programa Ela responde a uma demanda crescente do mercado de saúde. “Desde a pandemia, as pessoas passaram a dar mais atenção à saúde preventiva e o público feminino é muito mais atento nesse sentido. Hoje, as mulheres são responsáveis por 80% do consumo de saúde no Brasil. Olhando para isso, ter um produto de cuidado exclusivo para mulheres faz muito sentido para as estratégias de ativação e fidelização das companhias que buscam se relacionar com seus clientes”, comenta a vice-presidente comercial da TEM Saúde, Mariana Esteves.

Um dos principais diferenciais do programa Ela é a personalização do atendimento por meio de inteligência de dados. O programa identifica o momento de vida atual da segurada e oferece uma jornada de conteúdo e atendimento digital direcionado a cinco perfis distintos:

Jovens Mulheres: Focado em mulheres que estão no início das descobertas, oferecendo informações sobre ciclo menstrual, cólicas, sexualidade e autocuidado, por exemplo.

Tentantes: Destinado a mulheres que desejam se preparar para uma gravidez, fornecendo orientações sobre terapias e tratamentos para reprodução, suporte nutricional e psicológico, entre outros.

Gestantes: Oferece atendimento remoto personalizado durante todo o pré-natal com enfermeiras obstétricas.

Puérperas: Auxílio nos desafios da primeira fase da maternidade, incluindo atendimento com especialistas em saúde da mulher, pediatria e amamentação.

Mulheres Maduras: Jornada de conteúdo desenvolvida para tratar temas da maturidade, como climatério e menopausa, com orientações sobre exames periódicos, controle de peso e informações sobre vida sexual, entre outros.

Saúde física e emocional

A plataforma oferece também serviços complementares por meio do programa ‘Hábitos Saudáveis’, que abrange atendimento com nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos e fisioterapeutas. O programa se concentra na criação de cardápios e treinos personalizados, disponibiliza vídeo aulas interativas e oferece acesso a um chat com profissionais para esclarecimento de dúvidas.

O programa ainda inclui proteção contra a violência doméstica, oferecendo uma rede de apoio 24 horas por dia, todos os dias da semana, com acolhimento psicológico para mulheres que tenham enfrentado algum tipo de agressão física ou verbal. A plataforma orienta as seguradas sobre como agir após o episódio e quais órgãos procurar nos casos em que for vítima.

Na parte de assistência educacional, o Ela disponibiliza às mulheres cadastradas no programa, cursos e atividades para filhos de 3 a 12 anos, com a possibilidade de turmas fixas mediadas em ambiente digital seguro por profissionais experientes em pedagogia. Além disso, para auxiliar as mães na criação e educação dos filhos, é disponibilizada a assistência parental, que atua em problemas frequentes como birras, rotinas, inseguranças na criação e acolhimento.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia acesse este link.

Sobre a TEM Saúde – A TEM Saúde é uma finhealthtech brasileira que oferece um ecossistema de benefícios em saúde destinados a usuários das classes B, C e D, promovendo democratização do acesso a serviços de saúde integral e bem-estar. Há oito anos no mercado, com mais de 8 milhões de clientes, a TEM Saúde está comprometida em promover uma transformação positiva no setor de benefícios de saúde, facilitando o acesso a serviços de qualidade e promovendo a saúde e o bem-estar de maneira acessível.

