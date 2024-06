Transpocred chega em São Paulo com produtos para os mercados de logística, transporte e ecossisistema automotivo, com ofertas de seguros

Referência no Sul do Brasil, Transpocred inicia operação em SP de olho nos mercados de logística, transporte e ecossistema automotivo

Essa será a primeira sala de negócios da instituição financeira cooperativa e do Sistema Ailos fora da região Sul do Brasil; metas para o território paulista são ambiciosas



No dia 6 de junho, exatamente quando se comemora o Dia da Logística no país, a Transpocred (www.transpocred.coop.br), instituição financeira cooperativa especializada nos segmentos de transporte, logística e correios, inaugura oficialmente a sua sala de negócios em São Paulo. E o endereço não poderia ser mais sugestivo: o Palácio dos Transportes, na Vila Maria, zona norte da cidade.



Essa será a primeira operação da Transpocred fora da região Sul do Brasil. A cooperativa, com 48,6 mil cooperados, tem 38 unidades de atendimento em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além de uma unidade de negócios móvel.

“Precisávamos estar em São Paulo fisicamente, pois é o centro econômico do país, responsável por cerca de 1/3 do PIB brasileiro. Além disso, é um hub logístico, que reúne grande quantidade de indústrias e empresas que depende do transporte rodoviário de cargas” argumenta Roberta Caldas, presidente da Transpocred, que integra a Ailos Sistema de Cooperativas de Crédito.

Com quase 18 anos, a Transpocred desembarca em São Paulo com metas ambiciosas. Ela deu início às operações na capital paulista em dezembro passado e em cinco meses já contabiliza mais de 330 novos cooperados, mas com objetivo de triplicar esse número até dezembro. E até 2028, como diz Carlos Eduardo Gomes, gerente da Regional São Paulo e de Expansão da cooperativa, a ideia é chegar a 14 unidades no Estado.



“São Paulo tem muitas oportunidades de crescimento e o mercado paulista tem sido muito acolhedor ao nosso modelo de negócios”, diz o executivo. “Com a plataforma de relacionamento digital, já atuamos na região metropolitana, interior e em todo o país”, completa.



Com R$ 1,7 bilhão em ativos, prevendo fechar o orçamento 2024 com R$ 2 bilhões, mais de R$ 1,47 bilhão em operações de crédito e R$ 990 milhões em depósitos com cooperados espalhados por 1,1 mil cidades do Brasil (incluindo aqueles que são atendidos pela plataforma digital), a Transpocred aposta no crescimento em razão da presença de mais de 224 mil empresas de transporte, logística e Correios no Estado. Há outros bons motivos também para tamanho otimismo.

“Existem mais de 110 mil empresas de reparação, mecânica, oficinas e postos de combustíveis e serviços, além de 61 mil empresas de entregas e mais de 36 mil de transporte de passageiros, fretamento, táxi e motoristas de aplicativo. Todos esses públicos fazem parte da nossa estratégia de atuação”,

afirma Roberta Caldas.

Aposta nos diferenciais – Para ganhar mercado, a Transpocred, que oferece todos os tipos de serviços e investimentos dos bancos tradicionais, aposta em seu grande diferencial: a proposta de valor. “Ser uma cooperativa financeira especializada nos segmentos em que atuamos nos traz uma visão qualificada, técnica e abrangente do mercado, além de entendermos bem os desafios e as dores dos cooperados”, afirma Roberta.

“Aqui fazemos valer o nosso propósito de ‘transformar vidas através do cooperativismo, oferecendo soluções financeiras que desenvolvam os setores que atuamos’”

complementa.

Por ser uma instituição financeira do segmento do transporte, logística e correios, a Transpocred tem condições e produtos e serviços exclusivos para esse público.



“Temos opções de financiamentos para aquisição de caminhões e equipamentos com taxas altamente competitivas no mercado”, afirma a presidente.



Ela vai além. “Proporcionamos também facilidade na gestão e controle de empresas do segmento, com os produtos para apoio na gestão de frotas, seguros de vida, frota, patrimonial e de automóveis, consórcios, cartões, linhas de crédito que beneficiam a aquisição de veículos sustentáveis, entre outras soluções pensadas exclusivamente para os segmentos”, completa.



Força do Sistema Ailos – A Transpocred integra a Ailos Sistema de Cooperativas de Crédito ao lado de outras 12 cooperativas. A Ailos tem 1,6 milhão de cooperados, R$ 15 bilhões em depósitos, R$ 22 bilhões de ativos e mais de R$ 15,5 bilhões em operações de crédito. Dentro do sistema, a Transpocred é a segunda em geração de negócios e será a primeira também a operar fora do sul do país.



Em 2017, a Transpocred incorporou a Cooperativa de Crédito dos Transportadores Rodoviários e de Logística do Rio Grande do Sul (Transulcred) e em 2021 fez o mesmo com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de empregados dos Correios (CredCorreios).

“É com muito orgulho que auxiliamos o crescimento dos setores onde atuamos, tão essenciais para o Brasil, e firmamos o acordo de sempre buscar novas soluções”, explica Roberta

SOBRE A TRANSPOCRED (www.transpocred.coop.br)

Desde 2006, a Transpocred (Cooperativa de Crédito dos Empresários e Empregados dos Transportes e Correios do Sul do Brasil) atua para oferecer aos cooperados ligados ao ramo de transporte e suas áreas relacionadas, serviços financeiros diferenciados, que possibilitem um desenvolvimento sólido e sustentável da comunidade e segmento onde atua. Sediada em Florianópolis, a Transpocred atua nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e prioriza uma gestão democrática sob os valores cooperativistas.