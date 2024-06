Novo Relatório da Aon destaca impactos climáticos no Brasil e no mundo no primeiro trimestre de 2024

A Aon divulgou recentemente o primeiro relatório de impactos climáticos do ano, referente ao primeiro trimestre de 2024

O relatório, disponível aqui na íntegra, é fundamental para entender os desafios enfrentados pelo Brasil e pelo mundo em relação aos desastres naturais, destacando a importância da preparação e mitigação de riscos.

Clique aqui para acessar o Relatório:

Principais Destaques

1.Impactos no Brasil



Seca no Brasil: O Brasil enfrentou uma das piores secas dos últimos anos, com perdas econômicas estimadas em US$ 1,3 bilhão. A seca afetou gravemente a agricultura e o abastecimento de água em várias regiões, reforçando a necessidade de políticas de gestão de recursos hídricos mais eficazes.

oInundações e Deslizamentos: Em fevereiro e março, o Brasil também sofreu com fortes chuvas, resultando em inundações e deslizamentos de terra. Eventos notáveis incluem as inundações em São Paulo, que causaram perdas econômicas de US$ 120 milhões, e em Minas Gerais, com perdas de US$ 25 milhões.

2.Comparação com o Primeiro Trimestre de 2023:

Em 2023, o Brasil também foi severamente afetado por desastres naturais, incluindo uma seca que gerou perdas de quase US$ 6 bilhões e inundações que resultaram em centenas de milhões de dólares em prejuízos. Este aumento significativo nas perdas sublinha a crescente vulnerabilidade do país às mudanças climáticas e a necessidade de ações mitigadoras urgentes.

3.Eventos Significativos Globais:

Terremoto em Noto, Japão: Ocorrendo no primeiro dia do ano, resultou em perdas econômicas de US$ 17,6 bilhões e foi o evento mais custoso do trimestre.

oIncêndios Florestais no Chile: Em fevereiro, incêndios florestais causaram a morte de 131 pessoas e perdas econômicas estimadas em cerca de US$ 1 bilhão.

4.Previsão para a Temporada de Furacões de 2024:

A temporada de furacões no Atlântico Norte está prevista para ser extremamente ativa, com um número elevado de furacões devido às condições anômalas de temperatura dos oceanos e ao desenvolvimento do fenômeno La Niña. Isso tem implicações diretas para a segurança das comunidades costeiras e para a indústria de seguros.

5.Dados Gerais:

As perdas econômicas globais devido a desastres naturais no primeiro trimestre de 2024 foram estimadas preliminarmente em US$ 45 bilhões. Este valor é significativamente inferior à média do século XXI de US$ 59 bilhões e às perdas de US$ 149 bilhões registradas no mesmo período de 2023.



O relatório completo da Aon oferece uma análise detalhada de cada um desses eventos e suas implicações para a indústria de seguros, além de fornecer insights valiosos para a gestão de riscos futuros.