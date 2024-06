Com explosão nas vendas de motocicletas sobe alerta para segurança no trânsito

Alper Seguros adverte sobre os perigos nas estradas em meio ao boom de motocicletas e aumento de acidentes fatais

O Brasil enfrenta uma revolução sobre duas rodas: as vendas de motocicletas atingiram um marco histórico, impulsionadas pela busca por mobilidade e oportunidades de trabalho. No entanto, este crescimento exponencial vem acompanhado de um sombrio aumento nos acidentes e fatalidades nas estradas.



De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo), o país testemunhou um salto vertiginoso na produção, com 1,57 milhão de unidades fabricadas no último ano, alimentando uma frota de 27 milhões de motocicletas circulando pelas ruas do país.



Além disso, uma análise dos dados divulgados pelo Infosiga revela uma tendência preocupante no Estado de São Paulo: entre os primeiros meses de 2022 e 2023, houve um aumento de aproximadamente 5,64% nas fatalidades de motociclistas, saltando de 461 para 487 acidentes fatais no período.



Esse aumento se intensificou ainda mais no comparativo do primeiro trimestre de 2023 e 2024, com um crescimento significativo de cerca de 17,45%.



Neste contexto, a Alper Seguros alerta para a urgência da segurança nas estradas.

“Com o surto de motocicletas, o risco de acidentes é cada vez maior. A contratação de um seguro é vital para proteger os motociclistas e suas famílias em caso de tragédias”

ressalta Antônio Azevedo, vice-presidente de Auto, Frota e Consórcio da Alper Seguros

Em média, a frequência de sinistros de motos no Brasil é mais significativa que a de automóveis, o que faz com que muitas seguradoras limitem a aceitação do seguro.

“Muitas delas optam por garantir cobertura apenas para motocicletas de alta cilindrada, cujo perfil de segurado prevalece entre pessoas de classe média, acima de 40 anos. No entanto, há prevalência de circulação de motocicletas de baixa cilindrada, que são predominantemente conduzidas por trabalhadores dos mais variados tipos de entrega” esclarece Azevedo

Com o surgimento de aplicativos de entrega e o aumento na demanda por serviços de entrega rápida, o contingente de entregadores sobre motocicletas tem aumentado consideravelmente. Esses profissionais enfrentam condições desafiadoras nas ruas, muitas vezes lidando com prazos apertados e tráfego intenso. Dessa forma, o aumento de entregadores nas ruas impacta diretamente os números de fatalidades no trânsito, uma vez que esses trabalhadores estão mais expostos a riscos de acidentes.



A demanda por seguro para motocicletas gira principalmente em torno de coberturas contra roubo, incêndio, colisão, terceiros e assistência 24 horas.



“Para intensificar ainda mais a segurança, a maioria das seguradoras está condicionando a aceitação do seguro à instalação de rastreador, pois a frequência de roubo é muito grande”, aponta Antônio Azevedo antes de destacar: “Os riscos que os entregadores enfrentam nas ruas são iminentes”.

