Representantes da Susep confirmam participação no Insurtech Brasil 2024

Estarão no palco o superintendente Alessandro Octaviani; a diretora Julia Lins; e o coordenador-geral de Infraestrutura de Mercado, Cristiano Cesário – Três executivos da Superintendência de Seguros Privados (Susep) participarão do Insurtech Brasil 2024, encontro pioneiro de tecnologia e inovação para o mercado segurador. O evento acontecerá no dia 03 de julho, no Amcham Business Center, em São Paulo (SP), e deve reunir mais de mil conferencistas.

O primeiro a se apresentar será o superintendente Alessandro Octaviani, que fará a abertura do encontro, às 9h20 da manhã, na plenária principal. Ele deverá fazer um breve balanço do setor, destacando avanços e analisando futuros desafios.

“Já é uma tradição a Susep abrir o nosso evento e participar de um painel, sempre abordando a intersecção entre regulação e a inovação no setor. A autarquia brasileira é uma das mais inovadoras do mundo, com diversas iniciativas como o Sandbox e o Open Insurance, que estão na vanguarda e são referência mundial”, lembrou José Prado, CEO do evento.

Ainda pela manhã, às 11h45, Cristiano Cesário, coordenador-geral da Coordenação-Geral de Infraestrutura de Mercado na Susep, participará do painel sobre o Sistema de Registro de Operações. Também conhecido como SRO, ele trata do envio de dados à Susep pelo mercado através das empresas cadastradas como registradoras de operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros.

Por fim, fechando a participação da autarquia no evento, a diretora Julia Lins participará do painel de Sandbox, às 16h20. Ao lado dela estará Daniele Dabus, Head of Legal & Compliance da Darwin Seguros.

“Para nós é uma grande satisfação contar com uma presença tão marcante da Susep. Isso prova não apenas a maturidade que o evento atingiu, mas principalmente o reconhecimento de sua relevância para o desenvolvimento do mercado segurador”, afirma Juliana Montez, organizadora do evento.

Em sua 7ª edição, o Insurtech Brasil segue trazendo uma importante diversidade de patrocinadores e expositores, proporcionando ao mercado o debate para a formação de parcerias realmente disruptivas entre distribuidores, seguradoras, resseguradores, reguladores e outros players.

Até o momento, o Insurtech Brasil 2024 conta com o apoio da Vindi, CSD BR, Sompo Seguros, .add, GuyCarpenter, FF Seguros, Conversu, Lina, Sensedia, Split Risk, Lefosse, IzziData e Poupz.

Vale lembrar que as inscrições estão abertas e podem ser encontradas no endereço https://insurtechbrasil.com/.

Sobre o Insurtech Brasil

O Insurtech Brasil 2024 é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Em sua 7ª edição, deve reunir executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia, reguladores, além de distribuidores do varejo, bancos e do meio digital. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.

Alessandro Octaviani, superintendente da Susep