MDRT realiza Reunião Anual no Canadá abordando inteligência artificial no planejamento financeiro

Evento que acontece de 09 a 12 de junho, em Vancouver, espera participação recorde de brasileiros – Na próxima semana, de 09 a 12 de junho, acontece a 97ª edição da Reunião Anual MDRT (Annual Meeting MDRT), principal evento da associação que reúne especialistas em seguro de vida e planejamento financeiro de mais de 200 países. O evento este ano em Vancouver, no Canadá, deve ter participação recorde de profissionais brasileiros.

Serão quatro dias de atividades, com mais de 100 palestrantes e mais de 120 sessões de palestras. “A Reunião Anual do MDRT reúne milhares de membros de todo o mundo para criar um evento exclusivo como nenhum outro, que estimula o crescimento através da aprendizagem, networking e partilha de ideias inovadoras. Os participantes ouvem palestrantes inspiradores, aprendem ideias de algumas das melhores mentes do mundo e compartilham suas melhores práticas e inovações com colegas para ajudar a alcançar novos níveis de sucesso”, defende Felipe Sousa, presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil). “O evento reforça aos membros do MDRT a importância de serem indivíduos completos, melhorando suas vidas tanto pessoal quanto profissionalmente”, incentiva.

O tema deste ano será inteligência artificial no desenvolvimento do planejamento financeiro. “Diversas palestras terão como foco o uso da tecnologia para ajudar o corretor na hora de elaborar propostas, apólices, e cuidar do cliente de maneira mais eficiente. Veremos como isso pode ser utilizado até mesmo na subscrição dos seguros e redução do risco”, adianta.

Com o aumento da participação de brasileiros na entidade, a maior parte das palestras e todas as sessões da plataforma principal terão tradução para português. “Muitos brasileiros são esperados como first-timer, ou seja, participantes pela primeira vez no MDRT, por isso este investimento no público. Temos a expectativa de realizar um evento muito especial, sem precedentes”.

Felipe destaca que, além do evento em si, um grande atrativo é estar em uma das mais bonitas de todo o mundo. “Vancouver é muito preparada na questão de turismo, qualidade de comércios e pessoas O Canadá é um país muito receptivo, especialmente aos brasileiros, por isso os participantes irão agregar experiência tanto profissional como pessoal”, ressalta o presidente.

Felipe Sousa, presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil).