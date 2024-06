Grupo Bradesco Seguros reforça importância do design na Design Conf 2024

Evento reuniu mais de 700 participantes para ouvir profissionais de mercado e especialistas da seguradora – Pela primeira vez, o Grupo Bradesco Seguros participou do Design Conf. Com o tema “design hoje, design amanhã”, a terceira edição do evento reuniu profissionais da seguradora e do mercado para falar sobre diversas áreas de atuação do design. Com quatro horas de programação, entre palestras, painéis e a participação do público online presente, cerca de 750 participantes acompanharam o evento durante o dia, que foi transmitido com legenda ao vivo e tradução em Libras.

Na ocasião, o Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros, José Loureiro, reforçou a importância do investimento designa área: “Investir em design é extremamente importante para o Grupo, principalmente pelo nosso foco no cliente. Graças aos avanços que temos obtido nesta área, no primeiro trimestre deste ano, nós faturamos R$1,3 bilhão com a venda de produtos digitais no modelo de autocontratação, um aumento de 43,5% em relação ao ano passado”.

A gerente do Centro de Excelência (CoE) de Design & UX, Sara Sanches, reforçou a construção da experiência centrada no usuário dentro do Grupo. “Antes, a área de design era apenas um pequeno grupo de profissionais isolados que usavam post-its coloridos. Atualmente, é o defensor da experiência, com um olhar que vai além da interface, pensando em fluxos melhores para todas as pessoas, processos internos, eficiência operacional, com embasamento em dados e pesquisas, e conquistando cada vez mais espaço”, destacou Sanches.

A programação contou ainda com palestra sobre UX, ministrada pelo professor Ricardo Martins; painel sobre como ser um designer de produto digital de excelência, com as designers Adri Quintas, Barbara Borges e o coordenador de UX do CoE Design & UX, Disraeli Santos. Além das apresentações da doutora em Design Rosana Vasques, sobre pesquisa de design, seguido pelo designer Vitor Paulo Filho, que abordou todo o processo de gestão de acessibilidade em produtos digitais.

No encerramento do evento, o coordenador de Design System do CoE Design & UX, João Paulo Taneda, apresentou o case de sucesso do Base, o design system da Bradesco Seguros. O superintendente executivo Giuliano Generali também reforçou a importância do design na companhia. “O design de hoje carrega toda essa base para uma experiência cada vez mais completa, da acessibilidade ao UX, da facilidade de uso a produtos ainda mais competitivos. Obrigado por ajudar a construir com a gente esse amanhã bastante promissor”.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.