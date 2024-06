Novo episódio do BETACast discute como tornar seguros e assistências mais acessíveis

Wellington Lopes e Thais Dantas debatem alternativas para melhorar o acesso da população brasileira a estes mercados – O BETACast, podcast institucional do grupo Wiz Co voltado para desenvolvimento, tecnologia, carreira e negócios, chega ao seu segundo episódio de 2024. O tema escolhido é “Inclusão Financeira: Tornando Seguros e Assistências Acessíveis no Brasil”.

Com apresentação de Leonardo Domiciano e Malu Diniz, esta edição traz Wellington Lopes, diretor comercial e de relacionamento da Omni1, e Thais Dantas, gerente de estruturação e performance da Omni1, para discutir sobre a possibilidade de tornar seguros e assistências mais acessíveis à população brasileira, visto que a priorização dos gastos é um dos maiores motivos para que nem todas pessoas consigam fazer a contratação de seguros.

“Uma das formas mais justa de a gente trazer quem não tem acesso aos seguros e assistências, porque têm outras necessidades básicas, é customizar os produtos, deixar com a cara do cliente. Desta forma, dá para deixar o serviço de acordo com o que cabe no orçamento dele. E não dá para vender produto algum, seja de seguros ou de outro ramo, sem entender o comportamento daquele consumidor. Entendendo, se cria a oportunidade de desenhar o produto bem mais aderente a ele”, afirma Wellington Lopes.

Mais possibilidades de melhorar o acesso da população a estes mercados, as formas de assistências disponíveis, entre outros temas, são debatidas durante o BETACast. Este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, por este link.

Sobre a Wiz Co

