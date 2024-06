Revista Resseguro On Line, editada pelo escritório Pellon & Associados, traz artigo do sócio Sergio Ruy Barroso de Mello sobre o RGS

Edição Especial Rio Grande do Sul – A nova edição do Resseguro Online já está disponível, trazendo um artigo especial sobre o Rio Grande do Sul, escrito pelo sócio fundador Sergio Ruy Barroso de Mello.A matéria oferece uma análise detalhada das recentes chuvas que impactaram o estado do Rio Grande do Sul, destacando o papel fundamental do seguro e do resseguro na recuperação da região. Esta reflexão ressalta a importância econômica e social desses instrumentos na reconstrução e apoio às comunidades afetadas.(*) Convidamos todos a lerem e se aprofundarem na relevância do nosso trabalho neste contexto…

Solicite a edição em pdf pelo E-mail: comunicacao@pellon.com.br