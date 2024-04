Tokio Marine promove segunda edição do Green Vida Brasil no ano

A Tokio Marine realiza no dia 11 de abril mais uma edição da campanha Green Vida Brasil, consolidado movimento de conscientização sobre a importância do Seguro de Vida para a proteção pessoal, financeira e familiar e que envolve, de forma sincronizada, Assessorias, Corretores, escritórios e sucursais da Seguradora em todo o país.

Assim como na primeira edição do ano, realizada em fevereiro, a campanha oferece vários incentivos para os Parceiros de Negócios da Companhia incrementarem suas vendas. Os Corretores poderão contar com o Agenciamento Extra, o que garante 100% de agenciamento adicional para cada apólice de Seguro de Vida Individual emitida com agenciamento via pagamento com cartão de crédito ou débito em conta. Caso o pagamento seja realizado com cartão de crédito, além do agenciamento extra no ano da contratação, os Corretores receberão o agenciamento prolongado por cinco anos.

A Corretora ranqueada com maior Prêmio Emitido Líquido de cada sucursal ganha um voucher de R$ 500. Além disso, junto aos seus Clientes, os Corretores poderão concorrer a sorteios registrados na Loteria Federal de R$ 2 mil em uma série exclusiva de capitalização. Lançada em 2020, a campanha Green Vida Brasil está em sua 16ª edição e é voltada especialmente para a venda dos Seguros Vida Individual e Simples Vida Empresa (VG e AP).

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.