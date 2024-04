Rodobens aporta em Angra dos Reis com mais de 250 parceiros para primeiro encontro do ano

Empresa promove a valorização de seus parceiros e compartilha o sucesso em um evento exclusivo, repleto de experiências e apresentação dos desafios para 2024 – A Rodobens promoveu, em março, o encontro do Programa Qualy, principal plataforma de relacionamento da empresa com os seus parceiros comerciais. O destino foi a paradisíaca ilha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde foram reunidas mais de 250 pessoas para o primeiro encontro do ano no qual foram debatidos temas de negócios, como os resultados de 2023 e desafios para 2024, além de muitos momentos de descompressão para vivências e trocas de experiências.

Criado em 2007, o Qualy é um programa que vai além de uma plataforma de relacionamento e engajamento, sua força está no comprometimento mútuo. Com uma base de parceiros comerciais formada por mais de 4.500 pessoas físicas e jurídicas em todo o País, eles foram responsáveis por uma fatia de R$ 5 bilhões do faturamento registrado pela Rodobens em 2023, representando um crescimento de 10,6% das vendas.

De acordo com Sebastião Cirelli, diretor do Consórcio Rodobens, essas parcerias, estratégicas e sinérgicas com os negócios da empresa, permitem acesso a novos mercados, aumento da competitividade, otimização de recursos e desenvolvimento de novos produtos e serviços. “O Qualy é a forma que encontramos para reconhecer essa troca e valorizar a jornada. O programa nos permite construir laços mais fortes e que reforçam o compromisso mútuo pela busca por resultados sólidos”, afirma o diretor.

O programa está estruturado por perfil de performance e escala de negócios, que podem ser classificados como Diamante, Platinum, Platinum Top e Ouro. Um grande diferencial para os participantes são as viagens promovidas de acordo com a categoria em que cada parceiro se enquadra. Nos dezessete anos da vigência do Qualy, a Rodobens já os levou para 24 roteiros, em 21 destinos nacionais e internacionais, que incluíram Dubai, Portugal, Paris e Nova York.

Para estimular o engajamento comercial, o programa conta ainda com uma plataforma de pontuação onde são disponibilizados inúmeros benefícios como o Qualy Fun, que troca pontos por vouchers em restaurantes, realização de festas, eventos, passeios e viagens nacionais e internacionais, e o Qualy Cash, que acumula bonificações que podem ser utilizadas pelos parceiros e seus familiares. Em 2023, foram utilizados mais de R$ 3,5 milhões em experiências por meio do programa.

Este ano, a empresa organizou uma programação diferenciada para o evento. Além dos momentos para apresentação dos resultados e discutir desafios, os participantes tiveram passeios de escuna pelas principais praias de Angra dos Reis e um jantar de encerramento temático, com a presença da tradicional Escola de Samba Portela.

Os parceiros também conheceram, em primeira mão, os próximos destinos das viagens que acontecerão em 2025. Para os classificados Ouro, serão dois destinos: São José do Rio Preto – SP, sede da Rodobens, e Olímpia – SP, conhecida por suas águas termais. Já para os classificados Diamante e Platinum, o destino será Madri, capital da Espanha.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.