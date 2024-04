Mary Help e IZA Seguros criam solução de proteção à diaristas e profissionais de serviços domésticos

Novo modelo também inicia atuação da seguradora digital no mercado de franquias. Parceria deve alcançar 10 mil profissionais até 2025 – A IZA Seguros, seguradora digital brasileira especializada em produtos personalizados para profissionais autônomos e pessoas físicas, selou a parceria com a Mary Help, uma plataforma de serviços domésticos que conecta profissionais de limpeza, lavanderia, passaderia, entre outros, a clientes que precisam desses serviços. A novidade irá possibilitar uma cobertura dedicada a acidentes pessoais durante a atuação integral destes profissionais nos dias em que são agenciados, assim como durante um período do trajeto de ida e volta.

Neste lançamento, a IZA intensifica seu objetivo de democratizar o acesso e conectar o mercado de seguros às necessidades reais de uma parcela importante e que – até então – estava desassistida pelos modelos tradicionais, além de oferecer às empresas a possibilidade de proteger seus colaboradores ou parceiros contra eventualidades. Segundo Amanda Nespatti, Co-fundadora e Líder de Marketing, Vendas e Parcerias da IZA, “A Mary Help é uma empresa que, assim como a IZA, se preocupa com o bem-estar destes profissionais. Temos um produto de seguro inovador e altamente adaptável, desenvolvido para atender diversos segmentos e necessidades. Essa parceria reforça a versatilidade da nossa solução, que é 100% personalizável, podendo ser aplicada em qualquer empresa que conecte profissionais autônomos a um ecossistema”, afirma a executiva da IZA.

A nova cobertura possui indenização de até R$ 30 mil para casos de despesas médicas e hospitalares, invalidez parcial e total, morte acidental e auxílio funeral. Além disso, um suporte que – em caso de afastamento temporário – possibilita uma renda diária garantida equivalente aos ganhos dos profissionais durante o intervalo necessário para recuperação. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam que o Brasil possui cerca de 4,9 milhões de pessoas que atuam apenas como diaristas no País, representando uma importante parte da economia informal.

Mercado de franquias se torna passo natural com uso da tecnologia

Ao anunciar essa parceria, a IZA não apenas amplia seus serviços para um novo segmento, como implementa uma nova possibilidade de contratação no mercado, com a oferta de suas soluções para os mais de 160 franqueados da Mary Help.

Durante os seus pouco mais de 36 meses de vida, a IZA desenvolveu uma solução que permite que empresas possibilitem aos seus colaboradores e parceiros uma cobertura dedicada a acidentes pessoais. O grande diferencial da plataforma da insurtech é a integração com os diversos modelos de acompanhamento dos serviços. “Essa expansão de nossas soluções para franqueados atende a uma necessidade do mercado. Agora, as prestadoras da Mary Help passam a ter acesso a um serviço inovador como também contratar nossa solução de seguro de forma rápida e fácil”, explica a executiva da IZA.

A parceria entre a IZA e Mary Help reforça, ainda, os planos da seguradora de expandir sua atuação para outros mercados, mantendo sua flexibilidade e expertise na formatação de produtos que atendam às necessidades específicas de cada setor. Entre os segmentos em perspectiva estão administração, construção civil, educação, beleza, logística, entre outros.

Do lado da franquia, a parceria é um passo inovador, entrando para o nicho de empresas que se preocupam com o bem-estar de seus colaboradores e oferecendo benefícios nessa linha.

A Mary Help inovou no mercado brasileiro em 2011 sendo a empresa pioneira no agenciamento de profissionais autônomas para residências e empresas. Essa parceria com a Iza seguradora é um marco para a Mary Help que inovou mais uma vez, trazendo proteção para as profissionais que, em sua grande maioria, não contribuem para o INSS, seja como autônoma ou MEI. Estamos comprometidos em garantir o bem-estar dessa classe profissional e fortalecer ainda mais nossa posição no mercado”, conclui José Roberto Campanelli, diretor da rede Mary Help.

Para saber mais sobre, basta acessar o link www.iza.com.vc.

Sobre a IZA Seguros

A IZA é uma seguradora digital, premiada e reconhecida pelo seu forte pilar tecnológico, que nasceu com o objetivo de transformar o mercado de seguros, popularizando e desburocratizando o acesso a produtos e serviços, com foco em profissionais autônomos e trabalhadores informais, além de empresas que contam com estes prestadores de serviço em sua rede, assim ajudando milhares de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de solução, no mercado tradicional, para atender suas reais necessidades.

Lançada em março de 2021 após aprovação como seguradora digital no ambiente regulatório Sandbox, promovido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a startup é referência no mercado e oferece em sua carteira um produto personalizado com coberturas em caso de acidentes pessoais, como atendimento médico e hospitalar; incapacidade temporária; invalidez permanente; e morte e assistência funeral. Todo o processo, desde a contratação até o pagamento das indenizações, ocorre em ambiente 100% digital, transparente e seguro.

A insurtech nasceu para atender os públicos B2C – oferecendo como principal produto – uma solução que garante a renda ao trabalhador que está impossibilitado de trabalhar pelo período necessário para sua recuperação. Durante sua trajetória, a companhia ampliou sua atuação ao B2B e reforçou ainda mais o seu atendimento humanizado e integralmente digital, preço acessível e com pagamento de sinistro de forma ágil (em média 24 horas).

Em pouco mais de dois anos de operação, a IZA alcançou mais de 600 mil segurados e 300 empresas parceiras.

Sobre a Mary Help

A rede de franquias Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas quase 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura.