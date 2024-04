Bons motoristas serão recompensados ao dirigir de forma segura com o app da Justos, empresa que oferece seguro auto

Tecnologia de telemetria e algoritmo próprio utilizam os sensores do celular para medir direção segura

A Justos, empresa de seguro auto que une inteligência artificial, tecnologia e design, acaba de anunciar um programa de recompensas para motoristas que dirigem de forma segura. A Justos usa tecnologia de telemetria ativada nos sensores presentes no telefone celular para avaliar como o motorista está dirigindo. Quem dirige bem ganha pontos que podem ser trocados por vouchers de Ifood e Uber, além de pontos Livelo e Abastece-aí.

A empresa avalia cinco parâmetros de comportamento: aceleração, velocidade, curvas, frenagem e direção focada, quando o motorista não mexe no celular enquanto dirige. Dirigindo de forma segura, os clientes podem acumular até 700 pontos em um único dia. Além disso, a plataforma também disponibiliza desafios que valem pontos extras, como fazer uma viagem perfeita que equivale a 500 pontos. Para convidar os bons motoristas a testarem a plataforma, a Justos vai permitir que qualquer pessoa acumule pontos no app cumprindo os desafios propostos pela startup. Para participar basta baixar o app na loja de aplicativos e cadastrar o código BOM-MOTO. Quem fechar uma apólice de seguro até o dia 26 de abril ganha um bônus de 20 mil pontos no app.

“O trânsito muitas vezes pode parecer uma arena de punição onde as pessoas dirigem pensando em evitar multas. Para além do benefício coletivo, nós enxergamos o bom comportamento na direção como algo para ser valorizado e recompensado. Por isso, estamos oferecendo acesso a um programa de recompensas completo que valoriza o melhor lado dos motoristas”, explica Dhaval Chadha, cofundador e CEO da Justos.

Os prêmios podem ser resgatados a partir de 3.600 pontos, equivalente a um voucher de R$ 5 no Ifood ou Uber. Através da parceria com o programa Abastece-aí é possível trocar 40 mil pontos por R$ 50 em combustíveis nos Postos Ipiranga. Também é possível migrar os pontos para a Livelo, plataforma de resgate de produtos e descontos em hotéis e passagens aéreas. Nessa modalidade, 25,700 pontos Justos equivalem a 1.000 pontos Livelo.

“Toda pessoa que contrata um seguro de carro espera não precisar usar o serviço de fato e isso pode gerar um sentimento de pagar por algo que você não está aproveitando. Com o programa de recompensas, a Justos quer se aproximar do cliente, mostrar compromisso na oferta de um serviço de qualidade, e lembrar que existe recompensa em dirigir com responsabilidade e segurança. A Justos acredita na missão de tornar o mercado de seguro automotivo mais acessível e justo”, finaliza Chadha.

Parabéns por não parar na frente da minha garagem dessa vez

Para divulgar o lançamento do programa, a Justos espalhou uma série de faixas pela cidade de São Paulo parabenizando comportamentos que são entendidos como essenciais para bons motoristas, mas que na grande parte do tempo são menosprezados, como saber que a faixa de pedestre é para pedestre ou que não é preciso ter medo de gastar a seta do carro na rotatória.

A divulgação contou com a participação do Igão, um dos fundadores do podcast Podpah. O influenciador foi surpreendido, na última segunda-feira, com uma faixa em frente a sua casa em São Paulo, o parabenizando por não estacionar o carro em frente a uma garagem.

“A gente não está acostumado a receber elogios quando é um bom motorista, mas a Justos está aí para mostrar que devemos sim ser recompensados ao fazer o mínimo na direção, que é dirigir de forma segura”, afirma Igão em postagem no seu Instagram.

A Justos é a empresa de seguro auto que usa inteligência artificial, tecnologia e design para oferecer um serviço prático que recompensa motoristas conscientes. Com o objetivo de promover um trânsito mais seguro, a empresa oferece um programa de recompensas para motoristas que têm bom desempenho em avaliação feita pelo próprio aplicativo por meio de telemetria. Entre os benefícios estão vouchers de Ifood e Uber, pontos Livelo e Abastece-aí. Fundada em 2020 pelo indiano Dhaval Chadha, o mexicano Jorge Soto Moreno e o espanhol Antonio Molins, a Justos está presente em todo o território brasileiro e tem licença da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para operar no ambiente de sandbox. Entre seus investidores estão os fundos Ribbit Capital, Kaszek, SoftBank Latin America, SCOR, GGV e big_bets, e também CEOs de grandes unicórnios como David Vélez (Nubank), Carlos Garcia (Kavak), Fritz Lanman (Mindbody) e Assaf Wand (Hippo).