Tokio Marine presta auxílio às vítimas dos temporais em Petrópolis

Seguradora efetuou a doação de 4,5 toneladas de alimentos para a comunidade local – Com o intuito de prestar auxílio às comunidades impactadas pelas volumosas chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis na última semana, a Tokio Marine Seguradora anuncia a doação de 4,5 toneladas de alimentos ao Fundo Municipal de Assistência Social da cidade localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, as chuvas na região passaram de 500 mm em março – índice 66% acima do esperado para todo o mês.

Essa é mais uma iniciativa da Companhia para ajudar as populações de regiões mais suscetíveis aos impactos causados por intempéries. “A doação às vítimas das tempestades ocorridas em Petrópolis é um reflexo do compromisso e do cuidado da Tokio Marine com as comunidades nas quais está inserida. A Região Serrana do Rio de Janeiro foi uma das localidades mais impactadas pelas fortes chuvas nas últimas semanas, por isso seguimos monitorando de perto os eventos críticos nessa região a fim de prestar o auxílio necessário à comunidade local” comenta Sérgio Brito, Diretor Comercial Varejo RJ/ES da Tokio Marine.

Nas últimas semanas o Estado do Rio de Janeiro enfrentou fortes chuvas em razão da chegada de uma frente fria. Além da Região Serrana do estado, as intempéries ocorreram de maneira mais severa na Baixada Fluminense e Região dos Lagos, somando mais de 500 desabrigados.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Sérgio Brito, Diretor Comercial Varejo RJ/ES