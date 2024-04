Allianz tem nova executiva à frente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais

Allianz Seguros anuncia Elysangella Nunes como superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais. Com mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa e branding e passagens por corporações renomadas como Air Liquide Brasil, Tivit e pelas corretoras de seguros Aon e WTW, a executiva chega com o desafio de fomentar e integrar a comunicação interna e com a imprensa de todo o país, fortalecer a imagem corporativa, impulsionar a divulgação estratégica dos negócios e das ações de diversidade & inclusão e sustentabilidade.

Elysangella possui graduação em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, além de MBA em Comunicação com o Mercado, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), e MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Estou extremamente animada com o novo desafio. Com a experiência que trago dos diferentes setores pelos quais passei, espero agregar ainda mais valor ao posicionamento e comunicação interna e externa da empresa. Vamos trabalhar para compartilhar boas narrativas que reflitam a nossa nova cultura e valores, e como impactamos positivamente a sociedade por meio de nossas ações de diversidade & inclusão e sustentabilidade”, comenta Elysangella Nunes.

A executiva reportará à Marcia Evangelista Lourenço, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

