Inovação e Sustentabilidade: rumo ao futuro do transporte

(*) Por Roberto Machado, Diretor de Gestão do SETCERGS – O setor de transporte e logística está passando por uma transformação sem precedentes, impulsionada pela inovação, pela preocupação com a sustentabilidade e pelo avanço da tecnologia. Nesse contexto, a temática de ESG (Environmental, Social and Governance), somada a inteligência artificial, se destaca como pilar fundamental para o futuro do transporte.

Na próxima edição da TranspoSul, que ocorrerá em 2024, esses tópicos estarão em destaque, refletindo o compromisso do SETCERGS e de todo o setor com a busca por soluções inovadoras e sustentáveis. A adoção de práticas ESG não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também promove uma maior responsabilidade social e fortalece a governança corporativa.

A integração da inteligência artificial nos processos de transporte oferece inúmeras oportunidades para aumentar a eficiência, reduzir os custos e melhorar a segurança. Desde sistemas de roteamento e monitoramento em tempo real até soluções de manutenção preditiva, a IA está revolucionando como operamos nossos veículos e gerenciamos nossas frotas.

Na TranspoSul 2024, os participantes terão a oportunidade de explorar essas tendências e descobrir como podem aplicá-las em suas operações. A temática poderá ser conferidas nos estandes das empresas participantes e também como parte da programação do Congresso que terá a presença de diversas autoridades no assunto.

Empresários e profissionais terão a oportunidade de conhecer as últimas inovações em transporte e logística durante os quatro dias no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre (RS). O evento ocorrerá de 18 a 21 de junho. Mais informações poderão ser conferidas no site oficial https://transposul.com/

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.