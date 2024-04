Executivos da Bradesco Seguros apresentam videocast sobre Sinistro Auto Conectado

Já está no ar o novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’, produzido pela Bradesco Seguros. Nesta edição, o Diretor Comercial, Leonardo Freitas, e o Superintendente de Sinistros, Marcio Jordão, se uniram para falar sobre o Sinistro Auto Conectado. A ferramenta de atendimento 100% digital é fruto do constante monitoramento da Jornada do Sinistro Auto, em que as equipes da Bradesco Seguros identificaram oportunidades de melhorias e ajustes no processo. “O Sinistro Auto Conectado nasceu como um processo de atendimento segmentado e personalizado, que visa otimizar e simplificar a experiência do cliente e tornar a jornada do sinistro auto mais leve e rápida”, afirma Marcio Jordão. Segundo ele, é um modelo que reúne tecnologia, proatividade, personalização, automação, cultura do servir e conexão.

A conexão com o segurado é um ponto chave para a criação do Sinistro Auto Conectado. Segundo Leonardo Freitas, com a facilidade e praticidade da internet e da aquisição de produtos e serviços pelo meio digital, os consumidores tornaram-se protagonistas do processo, com voz ativa na cadeia de compra. “Sendo assim, queremos que o cliente se sinta, cada vez mais, pertencente. Ficamos muito honrados com a confiança na marca Bradesco Seguros”, afirma o executivo.

O novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’ está disponível no canal do YouTube da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até dez/23) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até dez/23) de market share em residencial.

Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros

Leonardo Freitas, Diretor Comercial