Setor de eventos segue aquecido no Brasil e nos EUA

Seguros específicos ajudam produtores a ter segurança em caso de acidentes – O Calendário Feiras do Brasil 2024 prevê um total de 2857 eventos presenciais em todo o território nacional. Nos EUA, os números são ainda mais robustos, com uma estimativa de 44.327 conferências e feiras segundo a empresa de inteligência de mercado IBISWorld. Esse volume expressivo chama a atenção para uma necessidade da contratação de seguros específicos para empresas ou pessoas que atuem no setor.

“É uma indústria que precisa acertar na primeira vez; o limite para refações é até a véspera do evento. Soma-se a isso a possibilidade de haver vários incidentes, especialmente com trabalhadores que estejam construindo e montando cenários, ou devido ao deslocamento e manuseio de equipamentos de alto custo em ambientes com grande circulação de pessoas e um turbilhão de ações acontecendo paralelamente”, resume Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. “Por isso mesmo, quem trabalha com eventos precisa ter tranquilidade em relação a uma série de contratempos que podem surgir e focar no que realmente importa: produzir uma experiência memorável a seus clientes. Contratar os seguros adequados ajuda a alcançar parte dessa tarefa”, salienta.

A BRZ Insurance, partindo do princípio de ajudar a proteger o sonho de cinco milhões de imigrantes nos EUA, listou os sete principais seguros indicados a quem trabalha com eventos nos EUA:

1- Commercial General Liability para empresas de entretenimento e produtores de eventos. Protege a saúde financeira da empresa contra acidentes com pessoas ou mesmo instalações. Ele pode ajudar a pagar contas médicas a alguém que se feriu por causa do serviço, danos materiais a clientes, honorários advocatícios e sentenças em caso de processos judiciais

2- Workers’ Compensation. Como o empregador é sempre responsável pelas lesões de seus colaboradores durante a prestação de serviço, essa cobertura protege contra acidentes de trabalho. A apólice cobre perdas salariais, despesas médicas, e responsabilidade do empregador, além de compensar dependentes de trabalhadores que faleceram por causa do trabalho.

3- Seguro Auto Comercial. Automóveis utilizados em atividades comerciais não podem se apoiar em seguro pessoal. Se o carro for usado para transportar material, levar colaboradores para o local do serviço e para armazenar equipamentos, ele não será coberto por um seguro auto pessoal, sendo necessário uma apólice específica para veículos adaptados ou utilizados para fins comerciais.

4- Building & Commercial Property. O Seguro de Edifícios e Propriedade Comercial ajuda a proteger prédios, instalações, equipamentos e as ferramentas usadas para administrar serviços de entretenimento. Esse seguro abrange edifícios, bens pessoais comerciais do dono da apólice e os bens pessoais de outras pessoas que estejam em suas instalações comerciais, como colaboradores ou clientes.

5- Inland Marine Insurance. É uma extensão do seguro de cargas que nasceu para o transporte marítimo, mas naturalmente se adaptou para o transporte terrestre. Esse tipo de cobertura abrange uma ampla gama de equipamentos que esteja presente no local, fora do local, em trânsito ou uma combinação dos três.

6- Umbrella Insurance. É uma espécie de rede de segurança para empresas que têm muito a perder, ou seja, empresas com potencial de perdas que excedam os limites de uma cobertura de responsabilidade. Serve para cobrir indenizações de responsabilidade acima do valor estipulado no General Liability.

7- Tools & Equipment Insurance. Um produtor de eventos ou empresa de entretenimento que utiliza os próprios equipamentos para a realização dos eventos deve ter este tipo de seguro, que é a cobertura de ferramentas e equipamentos que estão sendo utilizados no local. Ela cobre o custo de reparo ou substituição por danos em caso de incêndio ou inundação, vandalismo ou roubo das ferramentas e equipamentos.

