Tokio Marine participa do Teleton pelo 12º ano consecutivo

Colaboradores, Corretores e Assessorias apoiam campanha de doação de R$ 300 mil para a AACD – Com o objetivo de contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência física e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, a Tokio Marine apoia o Teleton 2023, uma das mais importantes maratonas solidárias da TV brasileira. O programa, a ser transmitido pelo SBT nos próximos dias 10 e 11, tem a finalidade de arrecadar recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Este é o 12º ano consecutivo no qual a Seguradora participa da campanha junto com Colaboradores, Corretores, Assessorias e Parceiros de Negócios.

No sábado (11), a Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Tokio Marine, Luciana Amaral, e a Diretora Comercial de Canais Especiais, Marcia Silva, estarão no palco do programa para simbolizar a entrega da doação de R$ 300 mil da Companhia. Além da contribuição da própria empresa, o valor é arrecado por meio de descontos voluntários em folha de pagamento dos Colaboradores e da transferência de pontos do Programa Nosso Corretor (PNC).

“O trabalho que a AACD realiza é referência no tratamento e desenvolvimento das pessoas com deficiência física no País e é com muito orgulho que nós integramos essa corrente de solidariedade há tantos anos. Para além da contribuição financeira, esse movimento desperta em nossos Colaboradores e Parceiros de Negócios um olhar de acolhimento e ajuda ao próximo”, afirma Luciana Amaral. O apoio à causa integra o Tokio ESG, pilar que reúne uma série de iniciativas da Seguradora voltadas para os campos ambiental, social e de governança.

As doações para o Teleton 2023 já começaram e podem ser feitas pelas chaves PIX doeteleton@aacd.org.br ou 11 94311-0144. Também é possível doar pelo site: www.teleton.org.br.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.