Sabemi Seguradora promove Dia da Família

Evento teve como objetivo fortalecer os laços entre colaboradores, familiares e empresa – Ciente de que as famílias são a base de apoio e exercem um papel essencial para o sucesso da empresa, a Sabemi Seguradora promoveu, nesta semana, a primeira edição do Dia da Família. Durante o evento, que teve como objetivo estreitar os laços entre os colaboradores, os seus familiares e a Sabemi, pais, maridos, esposas, filhos, filhas, netos e netas puderam conhecer melhor a matriz da companhia, em Porto Alegre. “Valorizamos muito este vínculo com as famílias e acreditamos que o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é essencial para o bem-estar de nossos colaboradores. Por isso, nada mais adequado do que convidar os familiares para vivenciar um dia na empresa”, explica a head de Recursos Humanos, Michele Zwetsch.

Realizado na quarta-feira, 8 de novembro, o Dia da Família recebeu 56 colaboradores, que, juntamente com seus familiares, contabilizam mais de 150 pessoas em cinco turmas ao longo do dia. A programação incluiu um encontro de boas-vindas com uma apresentação institucional sobre a Sabemi, coffee, atividades especiais e tour pelo prédio da companhia. Ao final da visita, os familiares dos colaboradores concorreram a ingressos para o espetáculo musical O Rei Leão, que será realizado no dia 2 de dezembro, em Porto Alegre. “Não poupamos esforços para que as famílias passassem um dia muito agradável conosco e pudessem levar excelentes lembranças desta experiência”, ressalta Michele Zwetsch.

Sobre a Sabemi Seguradora



A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.