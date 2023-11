Rodobens embarcou com mais de 150 pessoas para Paris

Empresa promoveu uma grande experiência com passeios pelos principais pontos turísticos da cidade – Em mais uma ação de relacionamento, com a finalidade de transformar negócios em experiências memoráveis para seus clientes que adquiriram cotas de consórcio de imóveis, a Rodobens embarcou com mais de 150 pessoas para uma viagem a Paris.

Do dia 2 a segunda-feira, foram muitos momentos especiais, incluindo um city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, como Torre Eiffel, Museu do Louvre, Praça da Concórdia e muito mais, além de um delicioso jantar a bordo do icônico Bateau Mouche, que navega pelo Rio Sena.

A iniciativa faz parte da constante busca da Rodobens por proporcionar experiências exclusivas para seus clientes, que começa antes mesmo de a viagem acontecer, com lives para engajar os participantes dando dicas de passeios, explicando a programação, tirando dúvidas e passando as recomendações para a viagem, além de comunicações via e-mail com informações locais e uma linha de comunicação on-line, ou seja, com apoio em tempo real.

A cada viagem, a empresa vai se aperfeiçoando e melhorando processos, pois ao final de cada evento cada cliente dá sua opinião sobre o que gostaria de fazer, conhecer ou saber mais sobre um determinado assunto. Na companhia, a voz do cliente é levada em consideração para o desenho e organização dessas viagens, por isso, as pesquisas de satisfação frequentemente ultrapassam 95% de aprovação.

Para Sebastião Cirelli, diretor do Consórcio Rodobens, a ação também demonstra a dedicação da empresa em ir além das expectativas, transformando o sonho de adquirir um imóvel em uma realidade de maneira singular. “A viagem a Paris foi uma oportunidade para que os nossos clientes tivessem uma vivência inesquecível. Foi um momento de celebração dos sonhos e conquistas, e estamos muito felizes por poder proporcionar isso”, diz o diretor.

O consórcio, uma modalidade de investimento que permite às pessoas se planejarem para conquistar o bem que desejam, tem ganhado cada vez mais destaque e feito parte do planejamento financeiro dos brasileiros. No período de janeiro a setembro, a Rodobens registrou aumento de 25% nas vendas de cotas de consórcio de imóveis. “Esse crescimento é uma prova de que a Rodobens é uma empresa séria, comprometida, segura e oferece um portfólio completo para as várias etapas de conquistas de nossos clientes”, observa Cirelli.

A marca já levou os clientes a diversos destinos, como Lisboa e Porto de Galinhas. O próximo será Trancoso, na Bahia, que já está com as cotas fechadas, e Barcelona, na Espanha. Para saber mais, entre em contato com nossos parceiros.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.