Tokio Marine doa 6 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes no Acre

A ação faz parte da campanha “Juntos pelo Acre”, que reúne órgãos públicos e a iniciativa privada -Após as fortes chuvas que ocorreram recentemente no estado do Acre, a Tokio Marine Seguradora declara apoio às vítimas das enchentes no local e fará a doação de 6 toneladas de alimentos. Devido às tempestades, o Rio Acre teve a segunda maior inundação de sua história e pelo menos 28.952 pessoas estão fora de suas casas em todo o estado, dentre desabrigados e desalojados, de acordo com a atualização feita pelo governo no último domingo. No total, 19 das 22 cidades acreanas estão em situação de emergência por conta do transbordamento dos rios e igarapés.

As doações fazem parte da campanha “Juntos pelo Acre”, organizada pelo Governo do Estado, com o objetivo de arrecadar cestas básicas, água mineral, kits de limpeza e produtos de higiene pessoal para a população local. A iniciativa pretende ajudar a capital do estado e outros municípios, principalmente, com arrecadação de água potável.

Nos últimos meses, a Tokio Marine tem reforçado diversas medidas para minimizar os impactos das fortes chuvas em todo o País e ajudar as comunidades locais. “Além do atendimento aos nossos Segurados, entendemos o nosso papel social enquanto empresa e procuramos também auxiliar a população das comunidades nas quais estamos inseridos, dando o suporte necessário para ajudá-los a retomar a sua rotina e atenuar o sofrimento causado pelas perdas materiais decorrente das intempéries climáticas”, declara Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Tokio Marine.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade