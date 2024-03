Bradesco Vida e Previdência promove em São Paulo 1º Torneio de Beach Tennis para corretores

Iniciativa pioneira reuniu cerca de 150 pessoas, entre executivos da empresa, parceiros de negócios e representantes de entidades do setor – Em uma iniciativa inédita no mercado segurador, a Bradesco Vida e Previdência promoveu no sábado, 9/3, o 1º Torneio de Beach Tennis para a região metropolitana de São Paulo. Realizado no Calçadão Jardim das Perdizes, o evento contou com a presença de corretores, representantes de entidades do setor e integrantes da diretoria da empresa.

José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, lembrou que os bons resultados conquistados pela companhia em 2023 podem ser atribuídos, em grande parte, aos esforços de aproximação dos corretores em todas as regiões do país, por meio de encontros e eventos presenciais. “O 1º Torneio de Beach Tennis foi uma forma agradável e extremamente prazerosa de reforçar esse movimento de integração”, destacou.

Responsável pela organização do torneio, Anderson Mundim, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, ressaltou a grande adesão ao evento, que reuniu cerca de 150 pessoas, com a formação de 53 duplas de Beach Tennis. “Estamos vivendo um novo momento e queremos que nossos parceiros estejam juntos conosco”, afirmou.

Também estiveram presentes pela Bradesco Vida e Previdência o diretor-presidente, Jorge Nasser, o diretor Bernardo Castello e os executivos Alex Queiroz, Rafael Barroso, Alexandre Zanelato, Marcelo Rosseti, Adriano Cecílio, Maria Izabel, Luciano Santos, Fernando Campilho e Thiago Gomerati. Representando o mercado, participaram o presidente e o vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber e Braz Fernandes; e os presidentes da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro; da UCS SP, Augusto Vicente; e dos Clubes dos Corretores de Seguros de São Paulo, Alvaro Fonseca; CCS Osasco e Região, Marcos Motta; CCS ABC, Roberto Gonçalves; CCS Mata Atlântica (Santos), Waldimir Simões; e CCS Guarulhos, Umile Ritacco, entre outros dirigentes.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos e perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.