MAPFRE anuncia Daniela Neves como nova Head de Transformação

Executiva possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, liderando negócios de varejo – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, anuncia a contratação de Daniela Neves como nova Head de Transformação da companhia. A executiva possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e na liderança de negócios de varejo.

Daniela é formada em Tecnologia pela USP e Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mesma instituição que possui pós-graduação em Marketing. Com conhecimento em estratégia de crescimento de negócios, atração de clientes, tendências de mercado, tecnologia e eficiência operacional, a executiva chega à MAPFRE com o objetivo de impulsionar os resultados de transformação na companhia.

“Estou muito contente em assumir esse novo desafio na MAPFRE e animada em iniciar esse ciclo na companhia. Chego com o objetivo de construir e entregar ainda mais resultados. Me junto ao time de Transformação para aprimorar o olhar de inovação e agilidade nos processos, para uma seguradora que já vem conquistando resultados extremamente positivos ao longo dos últimos anos”, reforça Daniela.

Hugo Assis, Diretor Geral de Planejamento Estratégico e Transformação, destaca a chegada da nova Superintendente de Transformação: “A chegada de Daniela à MAPFRE é essencial para impulsionar a geração de valor aos nossos clientes e distribuidores. Sua experiência em identificar oportunidades, simplificar processos e melhorar jornadas serão fundamentais para alcançarmos nossos objetivos e aprimorar nossos resultados”, ressalta o executivo.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.