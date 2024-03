Allianz é a seguradora parceira oficial da Fórmula E no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Corrida de carros elétricos acontecerá em 16 de março, no Sambódromo do Anhembi; seguradora também terá estande exclusivo no evento – Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de São Paulo receberá a Fórmula E, única corrida com carros monopostos exclusivamente elétricos. No Brasil, a temporada 2024 do evento será realizada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) no dia 16 de março, no Sambódromo do Anhembi, e novamente terá a Allianz como seguradora parceira oficial.

Como uma das maiores seguradoras de Automóveis do mundo, a Allianz, por meio da parceria com a Fórmula E, busca estimular a mudança rumo a uma mobilidade cada vez mais sustentável. “Realizamos uma estreita colaboração com a Fórmula E desde 2017. Assim, com muito orgulho, contribuímos ativamente para a sustentabilidade em todas as esferas e inspiramos a geração mais jovem por meio de avanços tecnológicos de ponta”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

Além de patrocinadora global do evento, a Allianz também dá nome à Fórmula E Allianz Fan Village, por meio do naming rights. Presente em todos os circuitos da Fórmula E, o espaço conta com uma variedade de atividades destinadas aos visitantes, incluindo apresentações musicais e artísticas, comidas, bebidas e telões para visualização das corridas. “É uma forma de reunirmos emoção e envolvimento para todos os convidados e fãs da Fórmula E, proporcionando uma mistura de entretenimento e inovação”, completa Maria Clara.

Ação voltada às mulheres

A Allianz Seguros também estará presente no Sambódromo do Anhembi em 15 de março, dia que antecede a realização da Fórmula E E-Prix no Brasil. Nesta data, a companhia receberá 120 meninas entre 12 e 18 anos – sendo 10 delas convidadas pela ABA (Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz) – para o FIA Girls on Track, ação promovida mundialmente pela FIA que visa promover a igualdade de gênero, apoiando e capacitando jovens mulheres por meio de trilhas de conhecimento. Os workshops são realizados pelos parceiros da Fórmula E e baseados nos pilares corrida, educação e carreira.

Duas colaboradoras da Allianz Seguros farão uma apresentação sobre educação financeira e levarão ao evento o Allianz Ready Coach, programa global da Allianz com o intuito de facilitar o acesso das mulheres ao conhecimento financeiro necessário para se chegar aonde desejam.

Allianz no esporte

O Grupo Allianz possui um longo histórico no esporte, a exemplo da parceria com os Movimentos Olímpico e Paralímpico, que teve início em 2021 e vai se estender até 2028. No Brasil, a Allianz Seguros patrocina os nadadores e medalhistas olímpicos Ana Marcela e Bruno Fratus, além de Jessica Messali, paratleta campeã mundial no paratriatlo. O Grupo Allianz detém, ainda, naming rights de sete arenas ao redor do mundo: Allianz Arena (Alemanha), Allianz Stadium (Austrália), Allianz Field (Estados Unidos), Allianz Riviera (França), Allianz Parque (Brasil), Allianz Stadion (Áustria) e Allianz Stadium (Itália). A empresa também acumula experiências com o patrocínio global à Extreme E.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.