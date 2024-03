Por Rogério Gonçalves (Instagram: @rogergoncalves.coach) – As empresas já entenderam que ambientes corporativos autoritários já não cabem no contexto atual. Lideranças que tentam se impor percebem que isso ficou no passado. Hoje, para ter uma equipe de alto desempenho, os líderes precisam atrair e criar conexão, e isso só acontece pela complementariedade, pelo diálogo e pelo exemplo. Nas relações que você estabelece com família e amigos, a confiança é um elemento central, não é mesmo?

Afinal, só é possível estabelecer relações verdadeiras e de trocas sinceras quando você confia na outra pessoa. No ambiente corporativo, não pode ser diferente, afinal, ter confiança no trabalho ajuda no engajamento das equipes. É preciso que um colaborador confie no colega para executar as atividades com excelência. Além disso, é importante garantir a confiança no trabalho em equipe, para que os gestores consigam delegar atividades enquanto os colaboradores confiam no líder para tomar as melhores decisões para o time e o negócio como um todo.

Mas como estabelecer relações de confiança no trabalho? Descubra agora quais são os principais pilares do processo!

O QUE É UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA NO TRABALHO?

Uma relação de confiança no trabalho nada mais é do que um relacionamento no qual todas as partes envolvidas conseguem acreditar no comprometimento dos demais. É claro que isso depende de alguns fatores, como competência técnica, inteligência emocional e até mesmo o nível de responsabilidade que um profissional assume no dia a dia. Por isso, a confiança não é algo espontâneo, mas uma condição que precisa ser construída.

E ela é fundamental para que uma empresa consiga contar com um bom trabalho em equipe, de forma colaborativa e, principalmente, produtiva. Portanto, essa confiança é proveniente do quanto você acredita que alguém consegue cumprir com o que você espera dela, seja em termos de volume de trabalho ou da qualidade das entregas. Obviamente, isso também tem muito a ver com a profundidade dos relacionamentos que um time consegue estabelecer.

A CONFIANÇA ORGANIZACIONAL E O SEU SIGNIFICADO

Todos os relacionamentos são baseados em confiança, e isso também vale para a relação entre empresas e consumidores. A confiança organizacional consiste justamente na relação estabelecida com o sistema formal, baseado em leis e regulamentos que mantêm a organização funcionando. É por meio da confiança que a adaptação das pessoas às organizações acontece, mas tudo isso ocorre de forma sutil.

É como um relacionamento de amizade: você não confia inteiramente na pessoa à primeira vista, e é necessário que haja tempo e experiência para que existam reciprocidade e respeito na relação. A confiança organizacional dentro de uma empresa consiste em adaptar as pessoas àquele ambiente, conseguindo aproximar os colaboradores e fazer com que eles se dediquem ao trabalho de maneira sincera e comprometida.

Tudo isso auxilia no crescimento da empresa e contribui para um ambiente positivo e benéfico para todos os envolvidos no trabalho.

A CONFIANÇA EMPRESA-CLIENTE

A relação entre a empresa e o cliente precisa de confiança. Se um indivíduo se torna cliente de uma empresa, ele espera que tudo aquilo que ele viu na comunicação publicitária e ouviu dos vendedores se concretize ao adquirir um dos seus produtos ou serviços. Ele deseja obter a qualidade que lhe foi prometida, com preços justos, com garantia, com respeito aos prazos, enfim, com o cumprimento de todas as promessas.

Já a empresa, por sua vez, deseja em troca que o cliente seja capaz de pagar pelos produtos e serviços adquiridos em dia. Espera também que ele fique satisfeito e que se torne leal à marca, em um processo conhecido como fidelização. Assim, esse consumidor será um comprador recorrente daquela empresa, dificilmente partindo para a concorrência.

Perceba que as relações entre a empresa e o seu público sempre são pautadas na confiança. É fundamental que o consumidor confie na organização para que compre algo dela, caso contrário, poderá se arrepender da compra que fez e optar pela concorrência em uma próxima oportunidade. Mas e a relação de confiança entre líderes-liderados?

QUAIS ASPECTOS FACILITAM OU PREJUDICAM A CONFIANÇA

Algumas circunstâncias passíveis de avaliação na rotina corporativa afetam diretamente a interação entre líderes e liderados. Isso tem muito a dizer sobre porque as pessoas confiam, ou não, em líderes. Para compreender melhor os cenários possíveis, especialistas da Pulses agruparam esses fatores em quatro dimensões seguindo recomendações científicas. Apresentadas abaixo quais são elas!

Autoconsciência

Os gestores têm consciência sobre as próprias ações e seus impactos na rotina de trabalho? É necessário obter esse ponto de vista do time para descobrir o quanto as atitudes do líder refletem ética e cuidados com as demandas e as pessoas.

Transparência relacional

Não adianta somente desejar que as pessoas confiem em seus líderes. Eles precisam demonstrar, durante o exercício de suas funções, provas de transparência e comportamentos genuínos com naturalidade. O time saberá dizer se isso acontece ou não na empresa.

Processamento equilibrado

As lideranças são responsáveis pela visão macro das atividades e projetos. Cabem a elas tomadas de decisão que precisam levar em consideração vários pontos de vista. Uma relação de confiança com os colaboradores depende da capacidade de análise sobre fatos e acontecimentos da forma mais imparcial possível.

Perspectiva moral

Um gestor deve atuar de forma equilibrada, atendendo às exigências da equipe e demonstrando princípios morais para servir de exemplo ao time. Fazer uso do bom senso e pensar sempre no coletivo são premissas que fazem parte dessa dimensão.

COMO GERAR CONFIANÇA NA CULTURA ORGANIZACIONAL

Nesses casos, o principal papel do líder é ser um promotor do ambiente de confiança, garantindo a harmonia e produtividade da equipe. Se o objetivo estratégico passa por manter essa confiança, líderes precisam zelar pela clareza dos objetivos, do que espera de cada subordinado, solucionando potenciais conflitos. Calibrar o sistema de incentivos é igualmente importante para promover um bom clima de confiança na organização. A percepção de justiça na distribuição de recompensas promove a cooperação dentro da organização, em vez da intensa competição gerada por disparidades muito grandes de recompensas entre níveis hierárquicos.

A confiança se estabelece em ambientes nos quais as pessoas não têm medo de ser punidas ou de falhar pois o erro é tratado adequadamente. Assim, os colaboradores podem se arriscar e expor as suas ideias em um ambiente que se sentem seguros para contribuírem com a inovação, ao contrário do que acontece em corporações travadas com processos burocráticos muito rígidos em que há perda de celeridade.

Além disso, a baixa confiança ou a quebra dela nas organizações pode trazer conflito entre as pessoas e não permitir que elas entreguem seu trabalho no seu nível de competência máxima. A cultura brasileira interfere na cultura organizacional com os passivos:

Altíssima aversão à incerteza: muitas leis e regras tentam reduzir a certeza do futuro.

Baixa confiança: apesar de ter uma cultura muito relacional, estudos mostram que no Brasil as pessoas confiam menos do que em outros países.

Alta distância entre o topo e a base: o Brasil é um país muito desigual e isso interfere na percepção pessoal, as pessoas têm dificuldade de se enxergar como iguais.

Esses são aspectos essenciais que desafiam as organizações e tornam o contexto brasileiro bastante árido para inovação e diferenciação. Portanto, quando abordamos o tema cultura organizacional, é necessário não focar apenas em comportamentos como em abordagens segmentadas, mas na remoção de suas causas como em abordagens integrativas.

A gestão da cultura organizacional deve criar e manter esses ativos intangíveis, além identificar os passivos através do diagnóstico da organização a fim de tratá-los.

É necessário identificar e reduzir os efeitos de tudo o que impede a realização da estratégia e capturar valor. Essa abordagem pode aumentar a produtividade e gerar resultados efetivos e duradouros, envolvendo o desenvolvimento de lideranças e a construção de equipes de alto desempenho.

Deste modo podemos concluir que, uma empresa que constrói a sua cultura baseada na confiança, não como algo imposto, e sim como um valor vivenciado de forma genuína, cultiva um ambiente de trabalho mais estável, onde as pessoas trabalham engajadas, consciente da importância do seu papel para o alcance dos resultados da organização, da sustentabilidade e longevidade do negócio.

