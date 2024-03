Ebix Life Exchange eleva a um novo patamar a comercialização de Previdência Privada e Seguro de Vida

100% online e desenvolvida com o conceito “white label, a plataforma oferece uma gama de funcionalidades, permitindo às seguradoras disponibilizarem produtos diferenciados para cada parceiro de negócio de maneira personalizada

A plataforma Ebix Life Exchange, da Ebix Latin America, está na sua 4ª geração, com uma jornada simplificada, visual moderno e novos recursos. Lançada em 2015, foi pioneira na comercialização digital de Planos de Previdência e Seguro de Vida, tornando-se líder do mercado nacional. No ano passado, mais de R$ 1,7 bilhão foram transacionados na plataforma, atendendo a mais de 85 mil usuários, incluindo corretores, assessores de investimento e gerentes de agência.

Luis Eduardo Maida, diretor de Vendas de Produtos da Ebix Latin America, destaca que a plataforma foi desenvolvida com o conceito “white label”, permitindo às seguradoras disponibilizarem produtos personalizados para cada parceiro de negócio. A configuração de produtos é altamente parametrizável, incluindo previdência e vida, com opções de contratação de fundos individuais ou carteiras diversificadas, com geração de propostas e assinatura eletrônica.

Diversificação de canais

A plataforma Ebix oferece flexibilidade para cada canal de distribuição, permitindo a personalização de planos específicos do portfólio de produtos disponíveis. Além disso, facilita o gerenciamento das estruturas comerciais, permitindo que cada gestor crie e administre sua própria estrutura de vendas.

“A plataforma foi desenvolvida com foco na flexibilidade e variedade dos canais de distribuição, possibilitando a rápida disponibilização de produtos específicos para cada parceiro comercial. O processo de contratação é seguro, ágil e traz mais produtividade e facilidade para a força de vendas”, destaca Thaisa Braguim, vice-presidente de Vendas e Marketing da Ebix Latin America.

Usuária na ponta

Desde o início deste ano, a Seguros Unimed implementou a plataforma Ebix Life Exchange, trazendo benefícios notáveis. Agora, o processo de contratação é totalmente online, simplificado e rápido, permitindo aos corretores gerenciarem vendas e carteiras com maior agilidade. “Esta inovação reforça nosso compromisso com a excelência e um futuro melhor, alinhando-se ao nosso propósito de promover saúde e qualidade de vida”, comenta Fabrício Siqueira, gerente de Sistemas Vida, Previdência, Ramos Elementares e Qualidade na Seguros Unimed.

Antes dessa solução, o modelo de comercialização já não atendia plenamente às demandas do mercado. Segundo Siqueira, “a plataforma Ebix Life Exchange foi escolhida para superar esses desafios, introduzindo uma experiência de venda mais ágil e eficiente, graças à automação de várias etapas do processo de vendas. Isso não apenas acelerou as operações, mas também elevou o padrão de qualidade do serviço.

Além disso, a plataforma permitiu à Seguros Unimed expandir e diversificar seus canais de distribuição, alcançando uma gama mais ampla de corretores, assessorias e parceiros. A empresa também oferece a opção que os parceiros usem a plataforma sob sua própria identidade visual.

Mais facilidades

Todos os corretores parceiros da Seguros Unimed no produto de Previdência Privada podem utilizar a nova ferramenta. “Esta ferramenta possui uma navegação intuitiva e dispensa treinamentos, permitindo uma jornada de contratação fluida, simples e rápida. Os parceiros podem acompanhar o status das propostas enviadas, emitir aportes no momento do fechamento do negócio e gerenciar sua carteira de clientes”, explicou Viviane Mussolini, gerente Nacional de Previdência na Seguros Unimed.

Questionada sobre o que mais encantou com a solução da Ebix, Viviane Mussolini respondeu, “a experiência de contratação como um todo. Está totalmente diferente do modelo anterior. Costumo dizer que só experimentando para entender! A Seguros Unimed atinge um importante estágio de modernização tecnológica em Previdência. Um novo formato e uma nova tecnologia para facilitar a jornada de venda à disposição dos nossos corretores!”.

Sobre a Ebix

Com sede em Atlanta – Georgia, USA, a Ebix é líder mundial com o maior stack de soluções prontas e de ponta-a-ponta para Seguros Gerais, de Vida e Previdência e Saúde. Possui mais de 30 escritórios nos Estados Unidos em diversos outros países espalhados pelo mundo, com divisões no Brasil, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Índia, Cingapura e Inglaterra. No Brasil, os escritórios estão localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, com uma carteira de mais de 40 clientes entre seguradoras, corretoras e federações de seguros no Brasil, México e Colômbia.

Thaisa Braguim, vice-presidente de Vendas e Marketing da Ebix Latin America