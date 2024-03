MAPFRE é a nova seguradora da hidrelétrica de Itaipu

Unidades brasileira e paraguaia da companhia serão responsáveis pelos riscos operacionais e de responsabilidade civil da usina nos próximos dois anos. Parceria consolida liderança da MAPFRE em grandes riscos

no Brasil e na América Latina – A MAPFRE, uma das líderes globais do mercado segurador e financeiro, foi selecionada como a nova seguradora da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, segunda maior do gênero no mundo. Ao longo dos próximos dois anos, as regionais brasileira e paraguaia da companhia serão responsáveis, em conjunto, pelos seguros de riscos operacionais e de responsabilidade civil da usina.

A escolha se deu após um processo de licitação conduzido pela estatal Itaipu Binacional, para o qual a MAPFRE apresentou a melhor proposta técnica e comercial, superando as concorrentes. Com o contrato, a MAPFRE consolida sua posição de líder em seguros de grandes riscos no Brasil e na América Latina, reforçando sua especialização em projetos de grande complexidade e que exigem alta liquidez patrimonial.

O CEO regional da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento, destaca a capacidade da seguradora em oferecer à empresa Itaipu Binacional uma solução em seguros que combina expertise, conhecimento global de seguros e capacidade técnica.

“Para a MAPFRE, ser a nova seguradora de Itaipu é motivo de grande orgulho e responsabilidade. Somos uma das poucas companhias de seguros com capacidade para assumir um risco dessa magnitude. Isso demonstra nossa solidez, abrangência e a convicção de que oferecemos a melhor solução para a Itaipu Binacional”, diz o executivo.

Nascimento ainda afirma que a nova apólice sinaliza o apetite da companhia em assumir novos contratos de grandes riscos, sobretudo no setor elétrico e de geração de energia renovável. “Estamos comprometidos em apoiar projetos que impulsionam a sustentabilidade e a inovação no setor energético. O desenvolvimento do Brasil depende de investimentos em infraestrutura e os seguros desempenham um papel fundamental na segurança jurídica e sustentabilidade financeira desses projetos”, afirma o CEO.

Localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a usina de Itaipu Binacional é a segunda maior hidrelétrica do mundo em capacidade instalada e a maior do Brasil. Responsável por cerca de 9% de toda a energia consumida no Brasil e 86,4% do mercado paraguaio, a usina representa um marco na história da engenharia e do desenvolvimento socioeconômico da região, tendo 20 unidades geradoras, com capacidade de 700 megawatts (MW) cada.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Felipe Nascimento, CEO regional da MAPFRE no Brasil