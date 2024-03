Evento é promovido pela Associação Internacional de Direito de Seguro (AIDA) – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participa do XVI Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, evento que ocorre nos dias 14 e 15 de março, no Rio de Janeiro, e é promovido pela Associação Internacional de Direito de Seguro (AIDA) seção Brasil.

A Susep, no primeiro dia do Congresso, participará da mesa de abertura, representada pelo Diretor Carlos Queiroz.

Já no segundo dia de evento, o Diretor participa do painel que tem como tema “Seguro garantia e seu papel no desenvolvimento econômico”. Também estarão presentes no debate o Presidente da AIDA Brasil, Juliano Ferrer; o Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira; e a Diretora de Credit Speciality da Marsh Brasil, Carolina Jardim.

Também no dia 15, a Susep será representada pelo Analista Técnico Sergio Luis Franklin Junior no painel “Riscos Climáticos – Impactos nas operações de seguros”, junto a Alfredo Chaia, Risk Manager da International Risk Veritas; Caroline Mourão, Meteorologista no Cemaden; e Pery Saraiva Neto, Diretor Acadêmico da AIDA Brasil.

Além dos painéis com participação da Susep, o Congresso aborda temas como “Seguro de transportes – Sinistro e Indenização” e “Reforma do Código Civil”, reunindo diversos especialistas e profissionais do mercado de seguros e outros setores.

16º Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência