Odontoprev é reconhecida em Prêmio 100+ Inovadoras com foco em tecnologia e inovação

Com o projeto Indique e Ganhe, que está no ar desde 2022, Odontoprev recebe o reconhecimento novamente e está entre as 100 empresas mais inovadoras em tecnologia – Não é de hoje que a tecnologia vem sendo uma forte aliada das empresas e, para a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, não é diferente. Com o projeto Indique e Ganhe, que foi lançado em 2022, a companhia foi reconhecida, pela 4ª vez, no Prêmio 100+ Inovadoras, prêmio promovido pela IT Mídia, que avalia anualmente as melhores iniciativas em tecnologia com foco em inovação.

O programa foi construído no OdontoPitch, iniciativa da empresa com foco no intraempreendedorismo, onde qualquer um dos colaboradores pode apresentar ideias de projetos inovadores, de maneira individual ou em grupos. A principal ideia é ampliar as vendas de planos odontológicos através da metodologia member get member, que envolve o engajamento do beneficiário. Além desse diferencial, a medida reforça o relacionamento com os clientes atuais.

Para isso, a Odontoprev realizou uma estruturação e adaptação de um canal de vendas exclusivo, que integrou tecnologias internas, como e-commerce e aplicativo, além das externas, com o apoio de algumas startups, a fim de gerar uma plataforma de vendas que apresentasse indicadores de conversões superiores aos canais digitais convencionais.

O projeto contou com a participação de uma das startups parceiras da companhia, a Beeviral. Essa é mais uma das startups que a Odontoprev possui conexão. Em destaque, a companhia possui parceria com outras startups do ecossistema de inovação que apoiam desde a melhoria da experiência do usuário até a implementação de acessibilidade e novos formatos de atendimento odontológico por meio de tecnologias inovadoras.

“A inovação está em nosso DNA, buscamos sempre encontrar caminhos para inovar e oferecer o melhor para nosso cliente, entregando qualidade e integrando nossos canais para potencializar o alcance em novas vidas. O projeto Indique e Ganhe não poderia ser muito diferente, pois o que mais prezamos é transformar as ideias em execução. Tratamos a inovação como meio para gerar resultados e o programa OdontoPitch, que deu luz a este projeto, traduz bem a valorização dos colaboradores que trazem as ideias que se transformam em grandes projetos que alavancam nosso negócio de alguma forma, impulsionando os objetivos estratégicos”, comenta Renato Costa, CIO, CMO e CSO da Odontoprev.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com cerca de 8,5 milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.