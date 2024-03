Guru Spoc recebe autorização da Susep para iniciar operação no Open Insurance

Fundadores preparam hub tecnológico que tem como meta servir a mais de 25 mil corretores, gerando receita superior a R$ 200 milhões em cinco anos – A Guru Spoc acaba de receber autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regula o setor, para operar no Open Insurance. Pioneira no segmento, a companhia é a primeira Sociedade Processadora de Ordem do Cliente (SPOC) do mercado criada para aproximar corretores, consumidores, seguradoras e todo o ecossistema do Open Insurance, sistema aberto que viabiliza carteiras digitais, consultas e comparações de produtos de seguro, planos de previdência e títulos de capitalização.

A Guru Spoc atuará como uma espécie de provedor de utilidades, no modelo B2BC, apoiando assim a transformação digital da indústria de seguro, no âmbito do Open Insurance no Brasil. “Estamos desenvolvendo uma plataforma one-stop-shop de intermediação em tempo real, para adicionar corretores e disponibilizar às pessoas carteira digital de seguros, agregador e comparador de apólices, planos de previdência privada e capitalização”, explica Cassio Amaral, que fundou a empresa em parceria com Antonio Cássio dos Santos, um dos maiores especialistas do mercado de seguros.

Amaral conta que a grande vantagem é a liberdade que os clientes terão para gerirem suas coberturas e analisarem com mais facilidade e agilidade as ofertas do mercado a partir das informações disponibilizadas pela Guru Spoc, uma dinâmica semelhante à relação que os consumidores já têm nas plataformas de banco, delivery de alimentos, reservas de hospedagem ou compra de passagens aéreas.

“Os corretores terão um leque muito maior de oportunidades a partir dos dados compartilhados, as seguradoras poderão usar o espaço como uma grande vitrine e customizar seus produtos ou até criar novas soluções. E o consumidor, que estará no centro desse negócio, terá uma visão muito mais ampla das possibilidades e à disposição um mercado muito mais competitivo, com preços atrativos e soluções personalizadas”, destaca Amaral.

A meta da Guru Spoc é reunir um portfólio com soluções das principais seguradoras do país e estabelecer uma base de 25 mil corretores em até cinco anos, quando a companhia estima atingir receita superior a R$ 200 milhões. Para avançar, o negócio ganhou reforço da B3, a bolsa do Brasil, com quem firmou parceria como fornecedora de infraestrutura tecnológica.

Com a autorização da Susep, agora a Guru Spoc se prepara para a Fase 3 do Open Insurance, também chamada de “Efetivação de Serviços”, que deve entrar em obrigatoriedade a partir de junho deste ano, quando os consumidores poderão acessar o serviço e realizar transações.

Sobre a Guru Spoc

