Tempo divulga Estratégia de Verão e detalha as principais ações para o Natal e Ano Novo

O plano contempla mais de 77 cidades dos litorais sul, sudeste e nordeste para a modalidade automóvel e mais de 35 cidades das regiões sul e sudeste para modalidade residencial – A Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, já está com suas operações para o verão em prática e divulga sua campanha PIV, Plano Integrado de Verão 2023/2024.

Para atender as regiões mapeadas, a empresa usou estratégias como: a mobilização de centenas de parceiros com campanhas de incentivo e engajamento, disponibilizando assim mais de 200 equipamentos (reboques) para suportar os atendimentos e ainda estruturou uma escala diferenciada com times locais de plantão.

O segmento Mobilidade (automóvel) a Tempo mapeou 67 cidades nos litorais sul e sudeste e 10 no Nordeste. Segundo Mario Lopes diretor executivo de Operações e Rede da Tempo “Buscando promover a tranquilidade dos nossos clientes, cruzamos as principais estatísticas de canais oficiais do trânsito, com estudos por meios de dados históricos da nossa cartela de clientes e chegamos assim, a um mapa preditivo das localidades foco onde serão direcionadas as principais estratégias para o Plano Verão da Tempo”, diz o executivo.

Já na modalidade Dia a Dia (residencial), linha básica, chaveiros e linha branca, que representam 95% do volume geral dos serviços mais acionados do segmento. As regiões mais impactadas são a sul e sudeste, nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, e a Tempo estará presente com ações especiais em pelo menos 35 cidades dessas regiões.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada esse ano, 67,5% das estradas analisadas, uma extensão de 111.502 quilômetros de estradas federais e estaduais, têm uma avaliação ruim e apenas 32,5% delas são consideradas ótimas. O que torna cada vez mais importante a prevenção dos riscos, através dos serviços e suporte oferecidos por empresas especializadas, como a Tempo com quase 3 décadas de história e líder no segmento.

“Sabemos que esse é um período bastante desafiador para o nosso mercado, onde além de aumentar o fluxo de veículos, aumentam ainda a incidências de ocorrências e acidentes que interferem completamente na programação dos clientes, muitas vezes causando uma interrupção em meio a férias, viagens e momentos importantes com a família. Diante disso, para reforçar as estratégias, entre outras variáveis avaliadas estão a movimentação da frota de prestadores entre cidades próximas com pouca demanda, para as principais praças litorâneas mapeadas com maior volume e concentração de ocorrências, fortalecendo assim a frota disponível local”, conclui Mario Lopes ao posicionar a Tempo como uma empresa preparada e focada em fornecer a melhor experiência para o cliente, inclusive em períodos como Natal e Ano Novo quando milhões de brasileiros se deslocam de suas casas.