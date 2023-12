Fundo de catástrofes da Zurich ajuda na reconstrução de escolas após ciclone na região Sul e na situação de seca no Amazonas

Seguradora destinou recursos para municípios do Amazonas e do Pará, que enfrentam seca severa, e para a reconstrução de seis escolas destruídas por ciclone em municípios gaúchos – A Seguradora Zurich liberou recursos de seu fundo de catástrofes para a reconstrução de seis escolas afetadas pelo ciclone que atingiu a região Sul. A seguradora contribuiu junto a outras empresas com um total de R$ 3,5 milhões para devolver o ambiente seguro e adequado para 6 mil crianças e jovens dos municípios de Lajeado, Estrela, Encantado, Venâncio Aires, entre outros da região.

Esse montante incluirá uma ação coordenada pelo Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, em parceria com o governo do estado do RS, que tem o objetivo de auxiliar as famílias impactadas. Até o momento, foram captados cerca de R$ 6 milhões, através do apoio de diversas empresas e entidades.

Além disso, a companhia também enviou ajuda para cidades dos estados do Amazonas (Novo Airão, Tefé e Manaus) e Pará (Santarém). A população vem enfrentando a maior seca em 120 anos de história. O recurso de R$ 110 mil deve ajudar cerca de 6,5 mil pessoas com a distribuição de alimentos desidratados e kits de higiene e limpeza.

“A companhia tem uma promessa de liderar o impacto positivo no planeta, e apoiar as comunidades em que está inserida de forma estruturada é uma ação diretamente conectada com esse propósito e com sua estratégia ESG” aponta Ana Paula Maniá da Matta, Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da Seguradora Zurich.



Ela continua: “Temos utilizado o fundo não apenas para ações emergenciais, como a do Amazonas, mas também para apoiar a reconstrução das regiões atingidas depois que o pior já passou, como é o caso do Sul. Isso é muito importante, já que, passado o momento mais crítico, os recursos costumam diminuir, deixando esses locais em uma situação delicada”, pontua

O fundo de catástrofes

Em 2022, a Seguradora Zurich lançou um Fundo de Catástrofes para auxiliar comunidades em situações de emergência ou calamidade pública no Brasil, provenientes de ocorrências como enchentes, alagamentos e outras situações adversas ao longo de 2023.

Os recursos foram direcionados através do Movimento União BR com gestão corporativa e financeira do Instituto da Criança. Segundo Ana, a separação de um orçamento prévio e o estabelecimento de uma parceria contínua com as instituições garantiu agilidade na destinação dos recursos para pessoas em situações de vulnerabilidade.

“Dessa forma, garantimos que as doações chegassem mais rapidamente a quem precisava, já que as instituições nos ajudam a identificar e dimensionar prontamente as necessidades de cada região”, conta Ana Matta.

Só esse ano, 60 mil pessoas foram impactadas com os recursos direcionados pela companhia através do seu fundo de catástrofes, que totalizaram R$ 2,4 milhões. Foram apoiadas populações que sofreram com fortes chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco e o litoral norte de São Paulo, além dos Yanomamis, devido à crise humanitária que assolou os indígenas durante o primeiro semestre.

A executiva explica que o fundo de catástrofes é parte do programa de Responsabilidade Social Corporativa da companhia. “Junto aos nossos parceiros, estamos sempre atentos às necessidades das comunidades espalhadas pelo país, mobilizando o que é necessário para apoiá-las em momentos difíceis. Consideramos que este é o papel social da seguradora”, completa.

Desde 2019, a Zurich destina recursos para populações em situação de vulnerabilidade, tendo atuado ativamente em eventos como o rompimento da barragem de Brumadinho e a Covid-19. Graças a essa atuação, que já beneficiou mais de 330 mil pessoas com a destinação de mais de R$ 14,5 milhões, a Zurich conquistou o 1º lugar no Prêmio de Inovação CNSEG 2023 com o projeto Fundo de Catástrofes.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX.

Ana Paula Maniá da Matta, Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da Seguradora Zurich