Seguros Unimed consegue primeira liminar favorável contra fraudes em Brasília

Seguros Unimed obtém uma vitória significativa no combate às fraudes em Brasília com a conquista da primeira liminar favorável. O juiz da 15ª Vara Cível de Brasília – DF concedeu uma decisão que beneficia a seguradora, ordenando que duas clínicas cessem imediatamente a prática de solicitar logins e senhas dos beneficiários, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada solicitação.

Essa ação se torna ainda mais relevante ao considerarmos que as práticas abusivas identificadas nesses dois casos já totalizam um total de R$1 milhão em solicitações de reembolsos.

A decisão valida e fortalece as medidas adotadas pela empresa, que tem trabalhado incansavelmente para combater fraudes que impactam negativamente a sustentabilidade do setor de saúde suplementar, afetando não apenas a empresa, mas também todo o ecossistema, inclusive os beneficiários.