Grupo Bradesco Seguros patrocina mais uma edição do Jogo das Estrelas

Partida beneficente será no próximo dia 27, no Maracanã, e contará com diversos astros do futebol; evento, que já está em sua 19ª edição, promete movimentar o calendário de eventos do Rio de Janeiro – Ícone do futebol mundial, o ex-jogador Zico promove, este ano, a 19ª edição do Jogo das Estrelas, evento patrocinado pelo Grupo Bradesco Seguros. A ação acontecerá no estádio do Maracanã, no dia 27 de dezembro, com o Jogo dos Artistas marcado para às 18h e o Jogo das Estrelas, com Zico e diversos outros astros da bola, às 20h30.

“Patrocinar, por mais um ano, o Jogo das Estrelas é motivo de orgulho para o Grupo Bradesco Seguros. Apoiar ações beneficentes como essa, vai ao encontro da nossa estratégia de estar presente nas vidas das pessoas e, assim, disseminar a cultura do seguro no país”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing da companhia. “Não à toa trazemos em nosso slogan o ‘Com Você. Sempre’ e não seria diferente quando falamos de uma das principais paixões nacionais, o futebol”, reitera o executivo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

