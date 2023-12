MAG Seguros e Simple2U recebem reconhecimento como empresas de seguro mais inovadoras do país

Levantamento realizado pelo Prêmio Insurance Innovators Brasil 2023 é promovido pela Insurtalks em parceria com a MJV – empresa global de inovação e tecnologia – A MAG Seguros e a Simple2U foram laureadas como as empresas de seguro mais inovadoras do Brasil no âmbito do Prêmio Insurance Innovators Brasil 2023, promovido pela Insurtalks em parceria com a MJV – uma empresa global de inovação e tecnologia. O reconhecimento ocorreu durante um evento realizado pela Insurtalks em colaboração com a MJV, no último dia 15, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nesta que foi a primeira edição presencial do prêmio (sendo a edição de 2022 realizada virtualmente), foram reconhecidas 51 personalidades e entidades do mercado de seguros por se destacarem no cenário, apresentando soluções disruptivas e ideias para a construção de um futuro na qual a tecnologia aprimorará ainda mais a comunidade de seguros.

“O reconhecimento obtido para a Simple2U representa um mercado na qual o cliente pode escolher a hora em que ele quer estar assegurado conforme as rotinas e disponibilidade financeira. Já para a MAG Seguros, o prêmio mostra que uma seguradora tradicional, com muitos anos de vida, consegue com investimento e uma cultura de mentalidade colaborativa inovar e criar caminhos para a seguradora ser uma referência”, complementa Leonardo Lourenço, Diretor responsável pela Simple2U Seguros.

No decorrer do último ano, a MAG Seguros implementou duas inovações fundamentais: “Formandos 4.0” e “MAG Phygital”. O primeiro projeto utilizou inteligência artificial e análise de pessoas para auxiliar no perfil e seleção de novos profissionais, gerando leads para impulsionar as vendas. Já o “MAG Phygital” integrou tecnologia digital, aprendizado de máquina e atendimento humanizado, beneficiando tanto clientes quanto colaboradores.

Além de conquistar o primeiro lugar na categoria de Seguros e Planos de Saúde, a MAG Seguros também se destacou entre as 50 melhores empresas em inovação do país em todos os segmentos. No Ranking 2023, a empresa alcançou a 43ª posição geral, subindo seis posições em relação ao levantamento anterior.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 188 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 5,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$785 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1.400 colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócio e mais de 6 mil corretores.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2023). Foi destaque no Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2023, com o 1º lugar na categoria de Seguros e Planos de Saúde e 43º entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade.

Leonardo Lourenço, Diretor responsável pela Simple2U Seguros.