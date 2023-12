Jorge Filho assume direção da Única Corretora de Seguros

A corretora realizou a sua festa de confraternização ontem (19 de Dezembro), em São Paulo (Restaurante Bananeira – Morumbi) recebendo amigos do mercado de seguros, clientes e colaboradores. No evento, além de comemorar 70 anos de idade, o fundador da empresa Jorge Eduardo de Souza anunciou a sua sucessão na presidência. Jorge Eduardo de Souza Filho passa a ser o novo presidente, mas seu pai garantiu que continuará em atividade na Única Seguros como diretor comercial. Como jornalista e amigo, acompanhei a trajetória da Única Seguros desde o início, quando foi fundada e sua sede estava localizada no centro de São Paulo (Rua Sete de Abril).

Família Única Seguros