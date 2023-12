Apenas um terço dos viajantes contratou seguro-viagem nos último 12 meses

Pesquisa do Grupo Bradesco Seguros revela que questões relacionadas à saúde e extravio de bagagens estão entre as principais preocupações de quem viaja – Mesmo que obrigatório em mais de 30 países, o seguro-viagem nem sempre é contratado pelos viajantes. Uma pesquisa realizada pela agência Edelman em parceria com o Grupo Bradesco Seguros, focada na população que tem interesse em seguros, mostrou que somente um terço dos brasileiros que viajaram nos últimos 12 meses contrataram um seguro-viagem.

Ainda de acordo com o levantamento, 33% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos 12 meses. No entanto, menos da metade deles têm a intenção de contratar um seguro-viagem (45%). “Estamos suscetíveis a imprevistos a todo o tempo. Mas, quando estamos em um lugar que não conhecemos, a sensação de falta de proteção pode ser maior. Por isso, o planejamento é tão importante quanto a definição do roteiro ”, pondera o diretor da Bradesco Vida e Previdência Bernardo Castello.

A pesquisa do Grupo Bradesco Seguros identificou ainda que os fatores mais importantes para os viajantes são atendimento relacionado a questões de saúde (38%) e cobertura de extravio de bagagens (33%). Não por acaso, esses também são os principais benefícios acionados pelos segurados, com 26% e 27%, respectivamente.

“O seguro-viagem pode oferecer muitos outros benefícios e assistências que trazem tranquilidade durante as viagens de modo geral, incluindo as nacionais”, acrescenta Castello. “Desde coberturas para situações inesperadas, como cancelamento prévio da viagem, até benefícios para deixar a viagem de tutores de cães e gatos mais tranquila, como hospedagem para PET”, conclui o executivo.

