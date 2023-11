Susep participa de evento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

13º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é organizado pela FEBRABAN

O superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, participou, na tarde desta quinta-feira, 26 de outubro, da 13ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), evento organizado pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e que ocorre entre os dias 26 e 27 de outubro, em São Paulo. Este ano, o evento teve como tema central “Os desafios de PLDFT num mundo em constantes mudanças”.



Octaviani participou de painel mediado por Luiz Paulo A. Bittencourt, executivo do Banco do Brasil, e que abordou o tema “Seguradoras – tipologias e principais desafios”. Além do Superintendente, o painel contou com a participação de Alexandre Leal, diretor de Acompanhamento Técnico, e Eugênio Duque Estrada Felipe, presidente da Comissão de Governança e Compliance, ambos da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).



Durante sua participação no painel, Octaviani citou, como principais desafios do setor em relação ao tema PLDFT, o mercado marginal e a segurança digital em um sistema financeiro cada vez mais integralizado. O superintendente afirmou que ambos os pontos requerem um pensamento coletivo, pois não poderão ser tratados pelo legislador, regulador ou mercado de forma independente. ”A proposta é que sejamos capazes de integrar uma grande política nacional de defesa da segurança do sistema financeiro como um todo”, concluiu.



O evento reuniu profissionais de diferentes áreas do sistema financeiro, como controles internos, gestão de riscos, segurança, auditoria interna, jurídica, compliance e outros segmentos da economia e do setor público.