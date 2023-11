Grupo Bradesco Seguros lança página dedicada à Inovação Aberta

Startups poderão se conectar com a seguradora por meio do novo canal com o objetivo de realizar negócios – No último dia 20, durante o Festival de Inovação organizado pelo Grupo Bradesco Seguros, foi oficialmente lançada a sua página de Inovação Aberta. O canal, hospedado no site do Grupo, foi pensado com o intuito de dar visibilidade às iniciativas de inovação da companhia e, por meio de um formulário disponibilizado na própria página, se conectar com o time de Inovação da seguradora. O contato tem como principal objetivo formar parcerias para a resolução de demandas reais do mercado segurador, por meio do desenvolvimento de PoC’s (Provas de Conceito).



Segundo Guilherme Haraguchi, superintendente executivo de Inovação da companhia, “na Bradesco Seguros acreditamos na inovação com colaboração. Seja desenvolvendo iniciativas internas ou interagindo com a comunidade de startups, nosso produto final sempre gerará valor a todos a nossa volta, como segurados, corretores parceiros, funcionários e todo o ecossistema de seguros”, destaca o executivo.



A inovação já é parte da essência da companhia, que investe continuamente em captar soluções para acelerar seu negócio. O Grupo Segurador conta com mais de 400 startups prospectadas, mais de 50 soluções testadas e mais de 19 soluções escaladas.



Para conhecer mais sobre a Inovação Aberta do Grupo Bradesco Seguros, acesse https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/inovacao-aberta

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.