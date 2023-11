FenSeg defende ao Ministério da Agricultura inserção do seguro rural no Plano Safra

Para presidente da comissão da FenSeg, o seguro rural é um forte aliado do agronegócio, além de ser indutor das melhores práticas, em sustentabilidade e governança

A possível inserção do seguro rural no Plano Safra foi colocada sobre a mesa, em uma reunião realizada esta semana entre a Comissão de Seguro Rural da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) e integrantes do Ministério da Agricultura. O encontro aconteceu na sede do Sindseg-SP, nesta terça-feira (24), e discutiu também as demandas deste mercado e o atual cenário.

Na avaliação da FenSeg, o mercado de seguro rural tem atendido os agricultores que contratam essa proteção, porém, a área segurada no país vem caindo nos últimos anos. Em função disso, a FenSeg direcionou sugestões para facilitar a operacionalização do PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural) e aumentar o atendimento deste programa aos agricultores. Atualmente, a proporção entre a área plantada e a segurada no Brasil é de 15%, índice baixo quando comparado com outros importantes produtores agrícolas, como Estados Unidos (cerca de 90%) e China (perto de 65%)

“Aguardamos a suplementação de recursos para atender a demanda da safra de grãos de verão. Sem essa suplementação, os agricultores não conseguirão garantir as perdas decorrentes dos eventos climáticos que o El Niño deve intensificar. Pelo seguro rural ser um indutor das melhores práticas, em sustentabilidade e governança, ele é um forte aliado do agronegócio e deveria ser inserido no Plano Safra”, explicou o presidente da comissão de seguro rural da FenSeg, Joaquim Cesar Neto.

Também participaram do encontro, pelo Ministério, o diretor da Departamento de gestão de Risco, Jonatas Pulquerio, e o coordenador geral de Risco Agropecuário, Hugo Borges Rodrigues, além de representantes de 15 seguradoras integrantes da comissão, incluindo o seu vice-presidente, Daniel Nascimento. Pela FenSeg, estava presente, ainda, a gerente Alexandra Vieira. A reunião foi realizada na sede do Sindseg-SP, na capital paulista.

Joaquim Neto, presidente da comissão de seguro rural da FenSeg