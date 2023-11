MAPFRE Brasil avança 95% de lucro no 3º trimestre e anuncia Felipe Nascimento como novo CEO do Grupo no país

De janeiro a setembro, companhia teve lucro operacional de quase 182 milhões de euros no Brasil. Impulsionada pelos ramos de Vida e Rural, a arrecadação em prêmios cresceu 7% – A unidade brasileira do Grupo MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, encerrou o terceiro trimestre de 2023 com resultados positivos em sua operação local. O lucro líquido da MAPFRE no Brasil evoluiu de forma significativa, passando de 93,1 milhões de euros para 181,7 milhões de euros no cálculo de janeiro a setembro deste ano, o que representa uma alta de 95,1%, a maior entre todas as operações da companhia no mundo em relação ao mesmo período no ano passado.

Já os prêmios emitidos no país atingiram a marca de quase 4 bilhões de euros, alta de 7,3% no período. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução positiva dos negócios de seguros Rural e de Vida, que cresceram, respectivamente, 9,9% e 8,8% em arrecadação. Os prêmios arrecadados com seguros de Automóveis, ramo que segue se adaptando ao cenário de inflação, cresceu 2,5% no período.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados do terceiro trimestre de 2023, que refletem o planejamento estratégico da companhia na busca por uma operação rentável e com modelos de subscrição adequados à realidade do mercado nacional”, afirma Fernando Pérez-Serrabona, CEO do Grupo MAPFRE no Brasil. “Apesar dos desafios econômicos enfrentados no período e de um mercado que ainda encontra espaço para crescer, alcançamos a manutenção de um crescimento sustentável e rentável, o que reforça a solidez de nosso negócio no Brasil”, comenta o executivo.

Pérez-Serrabona destaca ainda o desempenho dos negócios de seguros Rural, que foi o principal impulsionador do crescimento da MAPFRE no terceiro trimestre. “O seguro Rural é um segmento estratégico para a MAPFRE no Brasil, um país líder na produção agropecuária mundial. Após as perdas sofridas em 2022, estamos observando uma incidência menor de safras catastróficas, o que favoreceu nosso balanço”, afirma o CEO.

MAPFRE no mundo

No cenário global, o Grupo MAPFRE registrou um crescimento de 10,9% em prêmios emitidos nos nove primeiros meses deste ano, totalizando 20,6 bilhões de euros. No mesmo período, o lucro líquido da companhia avançou 11,7%, considerando o total sem deterioração do ágio. Foram 545,6 milhões de euros no acumulado dos nove meses ante 488,4 milhões de euros na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A região Ibéria, que congrega Espanha e Portugal, obteve um lucro líquido de 245,5 milhões de euros. A América Latina, sem considerar o Brasil, alcançou um resultado de 101,8 milhões de euros, seguidos da Europa, África e Ásia (31 milhões de euros) e da América do Norte (18,8 milhões de euros).

Novo CEO do Grupo MAPFRE no Brasil

A partir de janeiro de 2024, Felipe Nascimento assumirá a posição de CEO da unidade brasileira do Grupo MAPFRE, sucedendo a Fernando Pérez-Serrabona, que retornará à Espanha após cinco anos no Brasil e deixa um legado relevante para o negócio local, marcado por crescimento e resultados exponenciais. O movimento segue um planejamento estruturado de sucessão previamente mapeado.

A empresa também anunciou a incorporação de dois novos executivos nas posições de CEO de Negócios e CEO Financeiro e de Operações. Esses profissionais, que responderão ao novo CEO Regional, irão trabalhar em conjunto na liderança da operação da MAPFRE Seguros, com o objetivo de impulsionar continuamente a oferta de serviços e inovação.

Felipe Nascimento, executivo que atua há mais de 15 anos na MAPFRE, assumiu a posição de CEO de Seguros no Brasil em 2021, e, desde então vem promovendo transformações significativas e consistentes na cultura e na performance da empresa. O executivo também acumula em sua jornada experiências em distintas áreas na organização, sendo que uma delas é internacional, tendo atuado como diretor Corporativo de Tecnologia e Processos da MAPFRE na Espanha.

A missão de Nascimento será dar continuidade às iniciativas de expansão da MAPFRE no mercado nacional de forma sustentável. “O Brasil é um mercado estratégico para a MAPFRE, e estou muito honrado pela oportunidade. Também me sinto desafiado a avançar no plano da companhia de ser cada vez mais próxima dos nossos clientes e distribuidores, sempre amparados por uma forte gestão técnica em todas as suas linhas de negócios”, completa.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia acesse este link.

