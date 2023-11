Afinal, o que é Coaching?

(*) Por Rogério Gonçalves (Instagram: @rogergoncalves.coach)



Há um bom tempo, coaching é assunto sempre que se fala em desenvolvimento de pessoas. Ao longo do tempo, estruturou-se e dividiu-se em várias especialidades diferentes. É coaching para carreira, relacionamentos, financeiro, autoestima, esporte, emagrecimento etc.



Se por um lado todas essas especialidades colaboraram para um certo preconceito da profissão, ela também ajudou pessoas realmente interessadas em atuar como profissionais sérios a se habilitar e ajudar pessoas que pudessem fazer bom uso da técnica e alcançar resultados relevantes.



Se você ainda não conhece ou até agora sabe sobre coaching mais através de memes do que efetivamente de profissionais, é melhor você ler este artigo para se informar melhor do que é, como funciona e em que situações é indicado.



Coaching é um processo em que o cliente, denominado coachee, busca melhorar o desempenho para alcançar metas e objetivos por meio da assistência de um profissional, chamado de coach.

Conheça as principais definições utilizadas nos processos de Coaching e seus significados:

COACH

A palavra Coach vem do inglês e significa treinador. No Coaching, ela diz respeito ao profissional capacitado e habilitado a aplicar os processos, técnicas e ferramentas da metodologia no intuito de desenvolver pessoas e organizações e assim, auxiliá-los a alcançar resultados extraordinários.

COACHES

Trata-se do plural de Coach, ou seja, todos os profissionais que exercem a profissão de Coach em qualquer contexto.

COACHEE

O Coachee é a pessoa que passa pelo processo de Coaching e vivencia cada uma das etapas do mesmo, ou seja, nada mais é do que o cliente. O trabalho é embasado na definição dos seus objetivos e das ações desempenhadas para que o resultado desejado seja alcançado. Através das técnicas e ferramentas do Coaching, o Coachee é capaz de se desenvolver em âmbito pessoal e/ou profissional, conquistar soluções efetivas, sair do ponto A para o ponto B e assim, alcançar alta performance e resultados extraordinários.

Tipos de coaching

O coaching é uma das carreiras que mais tem crescido no mundo todo, e pode ser dividida em alguns tipos de coaching. Vou detalhar melhor os objetivos e os tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos em cada um:

COACHING DE VIDA OU COACHING PESSOAL

Quando queremos evoluir pessoalmente e a busca por um propósito e realização torna-se uma tarefa difícil, é o coaching pessoal quem poderá ajudar. Com ele você foca em seu desenvolvimento humano, compreendendo melhor as diversas áreas da vida, como família, saúde, relacionamento, transição e finanças, com metas mais planejadas e possíveis de superação e conquista.



Com o processo de coaching pessoal, mais do que descobrir uma missão para a sua vida, você terá conquistas emocionais e comportamentais importantes, como inteligência emocional e autoconhecimento.

Veja a lista de nichos que o coaching pessoal atende:

Família

Saúde

Emoções pessoais

Alimentar

Relacionamentos amorosos

Comunicação

Grávidas

Esportivo

Espiritual

Para crianças



COACHING EXECUTIVO

O coaching executivo é um processo de gestão de pessoas que tem como foco o desenvolvimento das suas habilidades profissionais para alcançar objetivos e metas de crescimento corporativo. Com essa técnica você será capaz de desenvolver melhor o seu poder de comunicação, raciocínio, socialização, negociação e muitos outros aspectos.

O coaching executivo é formado pelos seguintes nichos:

Carreira

Empreendimento

Performance

Empresarial

Vendas

Organizacional

Equipes

Liderança



Coaching profissional, empresarial e financeiro

O coaching profissional é o processo liderado por um profissional qualificado e que utiliza metodologias, técnicas e ferramentas do coaching para o benefício de uma empresa ou de um indivíduo, quer na sua área pessoal ou profissional. Este tipo de coaching é conhecido como “formal”, este método é pago, e existe um contrato, sessões estruturadas e reuniões para ajudar e guiar os clientes.



O coaching empresarial é um tipo de coaching para empresários e tem o objetivo de ajudá-los, através de várias ferramentas e técnicas, a desenvolver capacidades e competências para se destacarem no mundo empresarial.



O coaching financeiro é um treinamento especial que pretende capacitar de forma a alcançar resultados financeiros na área pessoal e empresarial. O coaching financeiro dura em média 90 dias, e o profissional em questão menciona e medita sobre os seus hábitos financeiros para compreender o seu momento atual. Depois de fazer isso, ele define metas concretas e faz exercícios diários que o ajudam a cumprir o seu treinamento e alcançar as suas metas.

Diferença entre Coaching e Mentoring

Mentoring e coaching são duas atividades que estão relacionadas. Mentoring pode ser traduzido como “tutoria” ou “apadrinhamento”. Neste caso, o mentor é um guia, um mestre, conselheiro, alguém que tem vasta experiência profissional no campo de trabalho da pessoa que está sendo ajudada. O mentoring inclui conversas e debates acercas de assuntos que não estão necessariamente ligados ao trabalho.



Ao contrário do que acontece no mentoring, no caso do coaching, o coach não precisa ter experiência na área de trabalho do cliente e em algumas áreas do coaching, o profissional pode mesmo não dar nenhum conselho ou soluções para problemas específicos relacionados com a carreira do cliente.

