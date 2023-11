ANSP empossará 37 novos Acadêmicos

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), dando continuidade ao processo de renovação e crescimento de seus quadros, elegeu 37 novos Acadêmicos, cuja posse ocorrerá ainda dia 31 de outubro próximo, no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque do Ibirapuera.



Mais uma vez a alta qualidade dos eleitos ratifica o acerto do posicionamento da Academia nos últimos anos, de se tornar a plataforma do setor de seguros destinatária de esforços generosos de relevantes personalidades do setor para produzir e difundir conhecimento sobre o setor de seguros, para o próprio setor e para a sociedade em geral.



A cerimônia marcará os 30 anos da Academia. A ANSP é associação sem fins lucrativos, voltada para o aperfeiçoamento institucional do seguro, da previdência privada e das instituições afins.

Abaixo a relação dos novos acadêmicos que serão empossados: