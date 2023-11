Azos premia mais de 40 corretores em São Paulo e Belo Horizonte

Os eventos de premiações aconteceram nos dias 24 e 25 nas duas principais praças para a empresa

Em comemoração aos dois anos de Canal Corretor, a Azos, insurtech que oferece soluções para seguro de vida, realizou o primeiro evento de reconhecimento do Azos+, programa de relacionamento da companhia que tem como objetivo valorizar e agradecer os corretores parceiros. A ação busca aproximar cada vez mais os profissionais, responsáveis pelo crescimento de 450% do canal de corretores neste ano, em comparação a 2022. Ao todo, 42 parceiros foram premiados pelo desempenho nas metas estipuladas pela empresa.



Há um ano, a companhia lançou o programa de relacionamento Azos+, que beneficia os profissionais engajados nas vendas, classificados pelas categorias bronze, prata, ouro e partner. Quando atingem a categoria partner, os corretores adquirem um certificado de sócio da insurtech, uma iniciativa inédita no mercado.



“Essa iniciativa simboliza nossa homenagem e reconhecimento pelos corretores que estão conosco todos os dias, construindo uma parceria de verdade. Apesar das bonificações que oferecemos desde o início, premiá-los, com troféus produzidos especialmente para eles, pelo ótimo desempenho é fundamental”, disse Bernardo Ribeiro, co-fundador e CMO da Azos.



Foram dois eventos planejados para as duas principais praças da empresa, Belo Horizonte e São Paulo. Para Henrique Lemos, Gerente Comercial da Azos em Belo Horizonte, “o reconhecimento das metas atingidas é muito importante para os corretores. A premiação, além de valorizar esse trabalho, é excelente para nos encontrarmos pessoalmente, já que 100% das nossas trocas é no ambiente online”.



“Um evento como este, preparado com muito carinho, mostra o como estamos próximos dos nossos corretores parceiros. Reconhecê-los, solidifica ainda mais a nossa parceria. Essa foi a primeira página de uma grande história, que estamos construindo juntos. Quem venham as próximas”, disse Luiz Marin, Gerente Comercial da Azos em São Paulo.



O corretor de seguros da Azos Frarlem Peronio, afirma que o evento foi uma oportunidade muito bacana de interação. “A profissão de corretor é um pouco solitária, por isso, eu sou muito a favor desses encontros. Nós conseguimos trocar experiências com outros colegas e conversar com os diretores da empresa, que nos atualizam sobre as novidades e o que podemos esperar”.



Hoje, o crescimento médio do Canal do Corretor da insurtech é de mais de 9% ao mês e soma mais de 4,8 mil profissionais ativos. A expectativa é de que, até dezembro, esse número ultrapasse os 5 mil corretores cadastrados na plataforma.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$ 3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 4.8 mil corretores parceiros, mais de R$ 17 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.